Тешка саобраћајна несрећа: Обустављен саобраћај на путу Бијељина-Угљевик

Аутор:АТВ редакција
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Саобраћај на магистралном путу Бијељина-Угљевик обустављен је због саобраћајне незгоде у мјесту Угљевичка Обријеж, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.
У току је полицијски увиђај. Док траје обустава, саобраћај је преусмјерен на регионални пут преко Забрђа, навели су из АМС-а, преноси Срна.
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