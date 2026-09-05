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Тешка саобраћајна несрећа: Обустављен саобраћај на путу Бијељина-Угљевик

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05.09.2026 16:43

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МУП РС полиција лого возило
Фото: ATV

Саобраћај на магистралном путу Бијељина-Угљевик обустављен је због саобраћајне незгоде у мјесту Угљевичка Обријеж, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

У току је полицијски увиђај. Док траје обустава, саобраћај је преусмјерен на регионални пут преко Забрђа, навели су из АМС-а, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бијељина

Угљевик

саобраћај

АМС РС

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