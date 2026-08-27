Саобраћај успорен на више путева у Српској, ево гдје су измјене

На ширем подручју Требиња, саобраћајнице за сада нису угрожене од пожара.

На дионици магистралног пута граница Републике Српске ФБиХ Лепница - Лончари и дионица Лончари - Пелагићево, на дионици магистралног пута Обудовац два - Лончари и дионици Лончари - граница Републике Српске/Брчко дистрикт због изградње кружне раскрснице на укрштању тих путних праваца, биће измијењен режим одвијања саобраћаја.

Због радова на дионици магистралног пута Клашнице - Шарговац - Бањалука - Бања Лука два измијењен је режим у одвијању саобраћаја.

Због радова, измијењен је режим одвијања саобраћаја на магистралоним путевима Разбој Љевчански - Србац и Лакташи - Лакташи /ауто-пут/, као и на регионалном путу Разбој Љевчански - Лакташи.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац, због реконструкције надпутњака изнад те дионице.

Режим саобраћаја биће измијењен због привременог измјештања дијела трасе магистралног пута, дионица Козарац - Ламовита.

Због минерских радова на изградњи додатне траке за спора возила, привремено ће бити обустављен саобраћај на магистралном путу Подроманија - Сумбуловац, превој Романија, радним данима и суботом, у времену од 9.00 до 12.00 часова, у трајању од 10 до 15 минута.

На снази је измјена режима саобраћаја на путу Подроманија - Сумбуловац ради изградње треће траке на тој дионици.

Због радова на проширењу јавне расвјете на ауто-путу Градишка - Бањалука, на дионици Маховљани - Гламочани, измијењен је режим саобраћаја од 7.00 до 17.00 часова.

У току су радови на обнови магистралног пута, познатог као "брза цеста" Клашнице - Бањалука, гдје долази до застоја због дугих колона возила, па из АМС возаче позивају на стрпљење.

Измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске/ФБиХ Богатићи ради санације цјевовода Мале хидроелектране "Крупац".

Због изградње тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони Основне школе "Јован Дучић" у Патковачи, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Бијељина два - Главичице.

На магистралном путу Добро Поље - Миљевина саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично, једном коловозном траком, док је за возила тежа од 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.

Због изградње ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина - Модрича.

У току су радови на магистралном путу Рача - Бијељина у рејону Балатуна и Трњака, а саобраћај се одвија успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута.

На магистралном путу Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице, због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.

Због клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор - Укрина, у мјесту Вијачани.

Забрањен је саобраћај за сва возила на дионици магистралног пута дионица граница Републике Српске/Хрватске /Градишка/-Градишка, преко моста /Улица Крајишког корпуса од трга Светог Саве према мосту на ријеци Сави/. За вријеме забране, саобраћај се преусмјерава на алтернативне путне правце.

У Федерацији БиХ због радова обустављен је саобраћај за сва возила на магистралном путу Јајце - Црна Ријека, у насељу Подмилачје. За вријеме обуставе, возила се преусмјеравају алтернативним правцем преко Мркоњић Града.

Због наставка изградње ауто-пута затворена је поддионица Голубиња - Немила, а промет возила преусмјерен на магистрални пут.

Због радова затворена је дионица ауто-пута Лашва - Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.

На дионици ауто-пута Сарајево запад - Лепеница због радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.

На магистралним путевима Тузла - Бијељина и Јабланица - Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На магистралном путу Сарајево - Лапишница, због постављања расвјете у тунелу Вратник од 7.00 до 16 часова саобраћа се успорено, једном траком.

На граничним прелазима путничка возила, задржавања нису дужа од 30 минута.

Из АМС наводе да је, с обзиром да је сезона годишњих одмора, стање на граничним прелазима промјенљиво, те су гужве и дужа задржавања очекивани.

Возачима савјетују да се прије поласка на пут, о стању на границама информишу путем камера на интернет страници АМС.

До краја септембра у функцији је гранични прелаз Крстац на путу Гацко - Никшић, саопштава Ауто-мото савез Српске.