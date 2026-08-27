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У Српској рођено 18 беба, 9 дјечака и 9 дјевојчица

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27.08.2026 08:00

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беба и мајка руке
Фото: Pexel/Lily T

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба - девет дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Седам беба рођено је у Бијељини, четири у Добоју, по двије у Зворнику и Приједору, а по једна у Бањалуци, Источном Сарајеву и Требињу.

У Бијељини су рођене три дјевојчице и четири дјечака, у Добоју три дјевојчице и један дјечак, у Зворнику и Приједору по један дјечак и дјевојчица, у Требињу једна дјевојчица, а у Бањалуци и Источном Сарајеву по један дјечак.

Порођаја у протекла 24 часа није било у породилиштима у Градишци, Фочи и Невесињу.

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