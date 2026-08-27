У Српској рођено 18 беба, 9 дјечака и 9 дјевојчица

Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 18 беба - девет дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Седам беба рођено је у Бијељини, четири у Добоју, по двије у Зворнику и Приједору, а по једна у Бањалуци, Источном Сарајеву и Требињу.
У Бијељини су рођене три дјевојчице и четири дјечака, у Добоју три дјевојчице и један дјечак, у Зворнику и Приједору по један дјечак и дјевојчица, у Требињу једна дјевојчица, а у Бањалуци и Источном Сарајеву по један дјечак.
Порођаја у протекла 24 часа није било у породилиштима у Градишци, Фочи и Невесињу.
Друштво
6 ч2
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
13
30
13
14
13
14
13
12
13
03
Тренутно на програму