Славимо великог пророка Михеја: Вјерује се да штити од несреће, један обичај данас посебно треба испоштовати

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и вjерници данас обиљежавају дан Светог пророка Михеја Другог, који је према предању, предвидео мјесто рођења Исуса Христа.
Михеј је већи дио живота провео проповедајући својим сународницима, указујући на њихово идолопоклонство и усвајање поганских обичаја. Био је снажан противник тадашњих властодржаца.
Вјерује се да је Свети Михеј предвидео пропаст и уништење Јерусалима и Самарије, које су задесиле Хелдејци, односно Асирци.
Поред ових догађаја, Свети Михеј је прорекао долазак Спаситеља, сина Божијег, Исуса Христа, као и мјесто Његовог рођења.
Неки црквени извори наводе да је пророк Михеј преминуо природном смрћу, док други тврде да је због свог пророчанства о Јерусалиму, које није било по вољи цару Јудином и народу јудејском, изгубио живот.
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Ипак, према неким списима пророка Јеремије, постоји мишљење да је Михеј умро природном смрћу, завршивши свој богоугодни живот у родном селу Мораси.
Према предању, на данашњи дан, 27. августа, препоручује се одлазак у цркву и молитва овом светитељу.Вјерује се да Свети Михеј штити свакога ко му се обрати чистог срца, чувајући га од зла и несреће.
(курир)
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