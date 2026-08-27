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Славимо великог пророка Михеја: Вјерује се да штити од несреће, један обичај данас посебно треба испоштовати

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 07:04

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Црква је грађевина намењена обављању хришћанских верских обреда. Црква се састоји из три дела: први део где се пале свеће који се зове припрата; средњи део који се зове наос; олтар. Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Фото: pexels/Mesut Yalçın

Српска православна црква и вjерници данас обиљежавају дан Светог пророка Михеја Другог, који је према предању, предвидео мјесто рођења Исуса Христа.

Михеј је већи дио живота провео проповедајући својим сународницима, указујући на њихово идолопоклонство и усвајање поганских обичаја. Био је снажан противник тадашњих властодржаца.

Вјерује се да је Свети Михеј предвидео пропаст и уништење Јерусалима и Самарије, које су задесиле Хелдејци, односно Асирци.

Поред ових догађаја, Свети Михеј је прорекао долазак Спаситеља, сина Божијег, Исуса Христа, као и мјесто Његовог рођења.

Неки црквени извори наводе да је пророк Михеј преминуо природном смрћу, док други тврде да је због свог пророчанства о Јерусалиму, које није било по вољи цару Јудином и народу јудејском, изгубио живот.

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Ипак, према неким списима пророка Јеремије, постоји мишљење да је Михеј умро природном смрћу, завршивши свој богоугодни живот у родном селу Мораси.

Према предању, на данашњи дан, 27. августа, препоручује се одлазак у цркву и молитва овом светитељу.Вјерује се да Свети Михеј штити свакога ко му се обрати чистог срца, чувајући га од зла и несреће.

(курир)

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Тагови :

Српска православна црква

светац

обичаји

вјера

Свети пророк Михеј

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