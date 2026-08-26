Овај пророк је предвидио гдје ће се Христос родити: Ово урадите чим устанете

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 27. августа обиљежавају Светог пророка Михеја Другог.
Овај дан у црквеном календару означен је и као Претпразништво Успења Пресвете Богородице, јер нас дијели само један дан од Велике Госпојине, једног од највећих празника посвећених Богородици.
Прича о пророку Михеју остала је запамћена као прича о човјеку који је имао храбрости да говори истину чак и онда када је знао да ће га она скупо коштати. Живио је у вријеме пророка Илије и цара Ахава, владара који га није подносио управо зато што од њега није слушао оно што је желио да чује.
Према предању, Михеј је отворено говорио против идолопоклонства и неправде, због чега је морао да се повлачи из пријестонице и борави по горама. Ипак, најпознатији догађај из његовог живота догодио се када је цар Ахав одлучивао да ли да крене у рат.
Прије одласка у битку Ахав је окупио око 400 пророка и од њих затражио одговор на питање да ли ће у рату однијети побједу. Сви су му говорили оно чему се надао да треба да крене и да ће побиједити.
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Ипак, цар Јосафат желио је да чује још некога, па је пред њих доведен Михеј. Ахав није крио шта мисли о њему, говорећи да га мрзи јер му не прориче добро, већ зло.
Михеј је, за разлику од осталих, предвидио пораз и слику народа расутог по планинама попут оваца без пастира. Његове ријечи нису промијениле Ахавову одлуку. Цар је кренуо у рат, а током битке је погођен и преминуо од задобијених рана.
Управо због тога прича о Светом пророку Михеју вијековима носи снажну поруку о томе колико истина може бити непожељна када се супротстави моћи, али и колико мало вриједе ријечи изговорене само да би задовољиле онога ко их слуша.
Свети пророк Михеј Други обиљежава се у вријеме Госпојинског поста и само дан прије Успења Пресвете Богородице, које православни вјерници прослављају 28. августа.
Због тога је 27. август у црквеном календару и Претпразништво Успења Пресвете Богородице, односно дан којим почиње непосредна литургијска припрема за Велику Госпојину.
Успење Пресвете Богородице један је од дванаест великих хришћанских празника, а њиме се обиљежава завршетак земаљског живота Богородице и њено успење. Празнику претходи двонедјељни Госпојински пост, који траје од 14. до 27. августа.
Прича Светог пророка Михеја, човјека који је остао при својим ријечима и онда када је наспрам себе имао цара и стотине оних који су говорили супротно, зато данас остаје подсјетник да истина не постаје мање истинита само зато што је већина не жели да чује, преноси Она.рс.
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