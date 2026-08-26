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Колико коштају дрва у палети, а колико неисцијепана?

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 21:32

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Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.
Фото: Pexels/Seyfi Durmaz

Како се приближава почетак сезоне гријања, грађани који још нису обезбиједили огријев распитују се о цијенама дрвета и пелета.

Колико тренутно треба издвојити за огревно дрво на подручју Градишке?

Код једног од локалних продаваца цијена палете огревног дрвета износи 260 КМ, а у понуди су буква, граб и храст. Димензије палете су 1 x 1 x 1,8 метара.

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Информације је портал "Микро мрежа" затражио и од Шумског газдинства Градишка, гдје им је речено да цијена огревног дрвета износи 95 КМ по кубном метру без ПДВ-а.

За цијепани огријев, са утоваром цијена износи 93 КМ без ПДВ-а.

Пелет?

Када је ријеч о пелету, цијене варирају од фирме до фирме, а поједини произвођачи тренутно имају проблема да одговоре на велику потражњу.

Из компаније Дрвопродекс Бањалука казали су да тренутно не примају наруџбе јер немају производне капацитете да испоруче робу свим заинтересованим купцима.

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У овој фирми палета од 1.050 килограма пелета тренутно кошта 640 КМ, са укљученим превозом на адресу купца.

Судећи према тренутним цијенама, домаћинства која се грију на дрва или пелет и ове године морају издвојити значајан износ како би на вријеме обезбиједила довољне количине огријева за предстојећу сезону.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дрва

Цијене огрева

Цијене дрва

Градишка

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