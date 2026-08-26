Колико коштају дрва у палети, а колико неисцијепана?

Аутор:АТВ редакција
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Како се приближава почетак сезоне гријања, грађани који још нису обезбиједили огријев распитују се о цијенама дрвета и пелета.
Колико тренутно треба издвојити за огревно дрво на подручју Градишке?
Код једног од локалних продаваца цијена палете огревног дрвета износи 260 КМ, а у понуди су буква, граб и храст. Димензије палете су 1 x 1 x 1,8 метара.
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Информације је портал "Микро мрежа" затражио и од Шумског газдинства Градишка, гдје им је речено да цијена огревног дрвета износи 95 КМ по кубном метру без ПДВ-а.
За цијепани огријев, са утоваром цијена износи 93 КМ без ПДВ-а.
Када је ријеч о пелету, цијене варирају од фирме до фирме, а поједини произвођачи тренутно имају проблема да одговоре на велику потражњу.
Из компаније Дрвопродекс Бањалука казали су да тренутно не примају наруџбе јер немају производне капацитете да испоруче робу свим заинтересованим купцима.
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У овој фирми палета од 1.050 килограма пелета тренутно кошта 640 КМ, са укљученим превозом на адресу купца.
Судећи према тренутним цијенама, домаћинства која се грију на дрва или пелет и ове године морају издвојити значајан износ како би на вријеме обезбиједила довољне количине огријева за предстојећу сезону.
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