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Појели заражено месо, настао хаос: Проглашена епидемија

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 21:57

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Појели заражено месо, настао хаос: Проглашена епидемија
Фото: Pixabay

Бугарска агенција за безбједност хране (БФСА) прогласила је примарну епидемију антракса у селу Стефаново код града Ловеч, због троје људи заражених контаминираним месом.

Надлежни органи открили су антракс на сточној фарми са 205 говеда, преноси бугарски портал 24часа.

Регионални гувернер Ловеча, Пламен Христов, рекао је за БТА да је сазвао ванредну сједницу регионалне епизоотијске комисије.

Брачни пар појео заражено месо

Како се наводи, 24. августа је добијена информација о пацијентима примљеним у медицинску установу са сумњом на болест.

Током прегледа утврђено је да су у питању супружници и један њихов пријатељ. Заражени брачни пар бави се сточарством, власници су двије регистроване сточарске фарме у селу Стефаново, на којима узгајају говеда и овце.

Шта је антракс?

Бугарска Администрација за храну и лијекове (БФСА) истиче да је антракс акутна заразна болест животиња и људи. У природним условима, погађа све биљоједе и сваштоједе. Козе, овце и јелени су најостљивији, а затим слиједе говеда, биволи, камиле и коњи.

Бугарско ветеринарско удружење подсјећа сточаре да, уколико посумњају на болест, морају одмах да обавијесте ветеринара на фарми, који мора да упозори регионалног ветеринарског инспектора.

Власник сточарске фарме примијетио је знаке болести код једне од животиња, након чега ју је заклао, а месо ставио у замрзивач. Сумња се да се породица заразила једући то месо, па су накнадно узети узорци за лабораторијска испитивања.

Карантин

Запослени у Регионалној дирекцији за безбједност хране (РДБХ) - Ловеч ставили су фарму под карантин, а предузете су мјере за дезинфекцију локације, мјеста за сјечење и пашњака које користе животиње. Месо складиштено у замрзивачу је одузето. Извршени су клинички прегледи и термометрија говеда и оваца на обје локације, и нису откривена одступања у тјелесној температури, а животиње су у видљиво добром општем стању.

Тимови Бугарске организације за храну и пољопривреду (БАФСА) спроводе свакодневно праћење животиња након вакцинације у погођеном подручју, преноси Информер.

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Тагови :

месо

Антракс

епидемија

зараза

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