Убила дјецу тракама за вјежбање, па скочила кроз прозор: Суђење покренуло хаос

Аутор:АТВ редакција
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Порота од 12 чланова требало би ове недјеље да почне вијећање на суђењу Линдзи Кленси, мајци из Масачусетса оптуженој за убиство своје троје мале дјеце у њиховом дому у предграђу Бостона.
У случају који је привукао широку пажњу, Кленси није негирала убиство своје дјеце, али њени адвокати кажу да не може бити кривично одговорна јер је патила од тешке менталне болести, извјештава Би-би-си.
Кленси је оптужена по три тачке оптужнице за убиство првог степена у вези са смрћу дјеце у јануару 2023. године. Уколико буде осуђена, суочава се са доживотном затворском казном без могућности условног отпуста. Тужиоци тврде да је Кленси намјерно задавила своју дјецу, петогодишњу Кору, трогодишњег Досона и осмомјесечног Калана, тракама за вјежбање у њиховом дому у Даксберију 24. јануара 2023. године, прије него што је скочила са прозора са другог спрата.
Кленси, која сада има 36 година, остала је парализована након пада и учествује у суђењу у инвалидским колицима. Тужиоци су инсистирали да је Кленси донијела прорачунату одлуку да убије дјецу и да би требало да буде законски одговорна за то. Кажу да је тог дана послала свог мужа, Патрика Кленсија, да обави неке послове испред куће како би могла да буде сама.
С друге стране, њени адвокати заснивају своју одбрану на неурачунљивости. Тврде да је патила од халуцинација и заблуда након рођења свог најмлађег детета. Указују на њено претходно лијечење због менталних проблема и чињеницу да се пријавила у психијатријску болницу само неколико дана прије трагедије.
Чланови породице, укључујући њену бившу свекрву и мужа, такође су свједочили у њену корист. Суђење је такође изазвало велико интересовање на друштвеним мрежама, а стотине жена окупило се испред суднице да подржи Кленси, носећи ружичасте мајице са слоганима попут „Требала јој је помоћ“ и „Мир за Линдзи“.
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Патрик Кленси је током два дана свједочења говорио о погоршању менталног здравља своје бивше супруге након порођаја и детаљно је описао дан када су дјеца умрла. Рекао је поротницима да је њен „велики пад“ почео око мјесец дана прије трагедије.
„Почела је да губи на тежини, постала је веома депресивна и било јој је веома тешко“, рекао је. Описао је како је периодично тражила медицинску помоћ и узимала разне лијекове, и сјетио се да му је рекла да почиње да размишља о самоубиству. Патрик је такође описао последњу сцену свог сина Досона, који је сједио на каучу и јео пилетину прије него што је он отишао по храну и лијекове.
Када се вратио, затекао је дјецу мртву. Линдзи Кленси је јецала на суду док је пуштан снимак Патриковог позива 911. На снимку се чује како вришти: „Она је убила дјецу“, након што их је пронашао у подруму. Од почетка суђења, теорије завјере о Патрику Кленсију кружиле су интернетом, а неки су спекулисали о његовој умјешаности.
Међутим, он никада није био осумњичени; Линдзи Кленси је признала убиства, а њени адвокати то нису оспорили. Више од десетак стручњака које су позвали и одбрана и тужилаштво свједочило је на суђењу, од којих су се неки сукобили са адвокатима око њене дијагнозе.
Током лијечења, Кленси је промијенила више од десетак различитих лијекова и потражила помоћ преко телефонске линије за превенцију самоубистава и хитне помоћи. Њен тим је покушао да убиједи пороту да пати од постпорођајне психозе, ријетког стања у којем жене могу да доживе манију, депресију или обоје након порођаја.
Кленси тврди да је имала халуцинације и заблуде. Атмосфера у судници је постала посебно напета када је психијатар Џенифер Тафтс свједочила за тужилаштво. Рекла је да Кленси није показивала знаке психозе током њихових сеанси.
„Није било озбиљних знакова да је њена безбједност или безбједност било кога другог у опасности“, рекла је Тафтс, која је разговарала са Кленси више од десетак пута током пет мјесеци. Међутим, адвокати одбране су указали на њене биљешке да Линдзи Кленси „није била убрзана или под притиском“.
Поред Патрика Кленсија, свједочиле су и Линдзијина бивша свекрва, мајка и сестра. Говориле су о њеном погоршаном менталном стању након рођења сина. „Молила је за помоћ“, рекла је њена бивша свекрва, Сузан Кленси. „Имала је несаницу, губила је апетит. Била је веома анксиозна и тужна“, рекла је.
Додала је да је Кленси била вољена мајка до рођења свог најмлађег сина. Њена мајка, Пола Масгроув, рекла је да јој се ћерка повјерила мјесец дана прије убистава и признала да је размишљала о томе да повреди своју дјецу. Масгроув је додала да је Линдзи постајала параноична и да је осјећала да јој лијекови „уништавају мозак“.
Сестра Алисон Озга је рекла суду да је Линдзи имала самоубилачке мисли сваког дана мјесец дана прије трагедије. Два дана прије завршних ријечи, одбрана је поднијела захтјев за одбацивање случаја јер су тужиоци испитивали свједоке о католичкој вјери оптужене.
Тужиоци су прошле недјеље питали Сузан Кленси да ли је свјесна да се убиство сматра „смртним гријехом“, након што су је прво питали да ли је католикиња. Судија је наредио пороти да игнорише то свједочење. Затим је ове недјеље форензички психолог Кирк Хејлбрун, који је разговарао са Линдзи након убистава, рекао да ју је питао да ли се самоубиство сматра „смртним гријехом“.
Поставио је питање док је говорио о њеном католичком одгоју. Судија Вилијам Саливан је одбио захтев одбране да се случај одбаци, али је рекао пороти да је то „потпуно неприкладно подручје испитивања“. „То је избрисано из записника и не треба га разматрати. Не могу бити јаснији по том питању“, рекао је судија, преноси Курир.
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