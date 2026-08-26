Трамп: Забранио бих шеријатско право

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би забранио шеријатско право у САД јер држава мора да функционише у једном правном систему.
"Апсолутно бих забранио све у вези са шеријатским правом", истакао је Трамп.
Он је нагласио да се актуелна политика САД заснива на здравом разуму, те подсјетио да Први амандман америчког Устава дозвољава практиковање свих вјера, али забрањује њихово мијешање у правосудни систем.
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"Имамо одличан систем. Понекад је фрустрирајући, али је најбољи који постоји, колико видим", додао је амерички предсједник, преноси "Срна".
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