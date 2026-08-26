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Трамп: Забранио бих шеријатско право

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 17:50

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори на сахрани сенатора Линдзија Грејема у Националној катедрали у Вашингтону, у уторак, 28. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да би забранио шеријатско право у САД јер држава мора да функционише у једном правном систему.

"Апсолутно бих забранио све у вези са шеријатским правом", истакао је Трамп.

Он је нагласио да се актуелна политика САД заснива на здравом разуму, те подсјетио да Први амандман америчког Устава дозвољава практиковање свих вјера, али забрањује њихово мијешање у правосудни систем.

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"Имамо одличан систем. Понекад је фрустрирајући, али је најбољи који постоји, колико видим", додао је амерички предсједник, преноси "Срна".

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Тагови :

Доналд Трамп

Шеријат

Америка

Шеријатско право

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