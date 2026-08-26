Ватра гутала гробље и запријетила кућама: Ово је изазвало буктињу

Аутор:АТВ редакција
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Након јучерашњег стравичног пожара ситуација је стабилна, а на терену су 44 ватрогасца који дежурају и прате стање на пожаришту.
Гашење пожара отежавали су висока температура, јак вјетар, неприступачан терен и дуга линија ватре, а због и даље неповољних временских услова екипе остају у приправности како би спријечиле евентуално поновно распламсавање ватре, наводи Инфо центар југ.
Пожар је избио јуче у поподневним сатима, а ватрогасно-спасилачке јединице одмах су упућене на терен. Иако је интервенција започета брзо, изузетно јак вјетар допринио је наглом ширењу ватре, због чега је било неопходно ангажовање додатног људства и технике.
„Усљед изузетно јаког вјетра и неприступачног терена дошло је до брзог ширења пожара, па је било неопходно повећати снаге, како у људству, тако и у техници. Тренутно су на интервенцији 44 ватрогасца, уз помоћ колега из околних мјеста. У гашењу учествује и Добровољно ватрогасно друштво са три припадника и једним возилом“, рекао је за Инфо центар Југа Ненад Симић, начелник Одељења за ванредне ситуације.
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Најтежа ситуација била је јуче поподне, када се ватра, потпомогнута јаким вјетром, приближила домаћинствима. Због опасности по мјештане, ватрогасци су морали да спроведу евакуацију становништва из најугроженијег дијела села.
„Евакуисано је осам мјештана села. Они којима је било потребно збрињавање адекватно су збринути, док су остали успјели да се склоне код рођака или пријатеља“, казао је Симић.
Ватра захватила већи простор него што се испрва чинило
Након што се ситуација данас смирила, ватрогасци су успјели да обиђу цијело пожариште и сагледају размјере посљедица. Према ријечима начелника, утврђено је да је опожарена површина знатно већа него што се у првим тренуцима чинило.
„Данас, када се ситуација дјелимично смирила, успјели смо да обиђемо цијелу опожарену површину, која је знатно већа него што се у претходним тренуцима чинило. Бићемо на терену све док се ватра у потпуности не угаси“, рекао је Симић.
Ватрогасне екипе зато и даље дежурају на терену. Температура прелази 35 степени, а јак вјетар представља додатну опасност од поновног распламсавања и ширења ватре.
Надлежни апелују на све грађане и мјештане да буду изузетно опрезни, јер у оваквим временским условима и најмањи пламен може да доведе до пожара и озбиљних посљедица.
Ватра гутала гробље због упаљене свијеће
Као примјер колико је мало потребно да ватра измакне контроли наведен је и јучерашњи случај гдје је, према информацијама са терена, свијећа запаљена на гробљу довела до тога да ватра у потпуности прогута ову површину и прошири се даље.
Због високих температура, сувог растиња и јаког вјетра неопходна је максимална пажња грађана како би се спријечили нови пожари.
Ватрогасне екипе настављају да дежурају и контролишу пожариште.
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