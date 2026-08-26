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Хеликоптер и данас гаси пожар код Требиња

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 18:42

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Хеликоптер гаси пожар код Требиња.
Фото: АТВ

Борба са пожаром у околини Требиња ушла је у свој седми дан, а ситуација на терену и даље захтијева максималну ангажованост свих расположивих снага.

Захваљујући надљудским напорима локалног становништва, као и припадника Добровољног ватрогасног друштва Ластва и Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, спријечена је катастрофа ширих размјера. Сви стамбени објекти који су били угрожени успјешним дјеловањем спасилаца одбрањени су од ватреног прстена.

Како би се ситуација у потпуности ставила под контролу, као и претходних дана, у помоћ је притекао хеликоптер Оружаних снага Босне и Херцеговине. Летјелица тренутно дејствује на изразито неприступачном и стјеновитом терену, гдје је приступ са земље готово немогућ, а циљем да се коначно санирају и преостала жаришта.

Службе на терену остају у стању приправности до потпуног гашења пожара.

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Тагови :

Требиње

пожар

пожар у Требињу

Пожар Требиње

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