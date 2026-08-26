Из Хага још нема љекарских извјештаја о стању генерала Младића

Аутор:Кристина Секерез
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Захтјев за пуштање генерала Ратка Младића из хашке притворске болнице на лијечење у Србији поново је стигао на адресу Међународног механизма за кривичне судове.
Поднијела га је породица генерала због веома тешког здравственог стања и несавјесног лијечења. Нови захтјев поднесен је у понедјељак на основу извјештаја српског љекара који је у петак, 21. августа, посјетио генерала Младића у хашкој притворској болници. Предсједник Хашког механизма судија Гати Сантана је наредила да се тамошњи притворски и независни љекари изјасне о извјештају српског доктора у року од 24 часа.
Захтјев је послат, али извјештаја нема. Породица генерала Ратка Младића још чека извјештаје свих љекара ангажованих у Хагу о његовом здравственом стању. Рок за достављање једног од независних љекарских извјештаја продужен је за још 24 часа.
"Добили смо извештај од једног независног експерта и притворске јединице у Хагу, али нисмо добили од још једног, који је добио продужење рока за још 24 часа. Очекујем да ће тај посљедњи извјештај стићи најраније сутра, али је вјероватније да ће се то десити у петак, 28. августа", рекао је син генерала Младића Дарко Младић.
Грасијели Гати Сантани је поново упутио писмо и министар правде Србије. Тамо је Ненад Вујић апеловао на предсједницу Механизма да хитно размотри нови захтјев.
"Питање више није да ли је Ратко Младић тешко болестан. Медицински налази Механизма потврђују да је ушао у завршну фазу живота, да су могућности даљег медицинског лијечења изузетно ограничене и да смрт може наступити у сваком тренутку. У оваквим околностима захтијевају да хуманост и поштовање урођеног људског достојанства буду примарни", рекао је министар правде Републике Србије Ненад Вујић.
Како Србија, тако је и Република Српска спремна да да све потребне гаранције, поручује министар правде Српске.
"У договору министра правде Србије, господина Вујића и мене, Република Србија је изразила спремност да обезбиједи и болнички транспорт, у смислу авионског превоза и све облике гаранције да се, у случају евентуалног пуштања, обезбиједи и превоз и транспорт и гаранција како би генерал Младић био смјештен у неку од болничких установа у Републици Србији", додао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
Надали су се у Борачкој организацији Републике Српске да ће генерал Младић бити пуштен. Сада је јасно да нема те намјере. Кажу, јасан је план непријатеља – понижење и омаловажавање.
"Наш генерал када је преузео, када је стао на чело Војске Републике Српске, он је знао да ће понијети крст и тај крст му и даље стоји на леђима. Он ће на крају завршити на такав начин на какав хоће. Наши непријатељи немају довољно разумијевања, срца, ни душе. Они имају своје право за себе, наше право за нас", казао је предсједник Предсједништва БОРС-а Милован Гагић.
Више пута је подношен захтјев за пуштање генерала Младића на лијечење у Србији. До сада је сваки одбијен. Посљедњи пут га је 20. августа одбила Грасијела Гати Сантана.
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