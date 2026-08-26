Саид Мехмедовић у пожару који је подметнут изгубио двије штале и сву стоку.

Аутор:Магдалена Глигић
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Прије двије ноћи у, како се сумња подметнутом пожару изгорјела је штала домаћина из мјеста Вранић код Котор Вароши. Страдала је и сва стока.
Саида Мехмедовића мјештанина села Вранићи код Котор Вароши пробудило је лупање на вратима и лавеж паса. Како каже одмах је предосјетио да нешто није уреду. Када је отворио врата видио је комшију који је потврдио његове сумње. Штала је била у пламену.
"Дошао је комшија, јавио ми је да гори штала, ја сам изашао вани, погледао сам, онда су прилетјеле комшије", рекла Саид Мехмедовић.
"Прво смо ручно гасили, док нису дошли ватрогасци", казао је Мехмедовић.
Помоћ је брзо стигла и од Ватрогасних јединица из Котор Вароши и Челинца, али није било спаса, јер се све одиграло веома брзо.
Саид је вриједно радио на своме имању 20 година а у једној ноћи изгубио је све.
Страдало је 30 оваца, осам коза и јаради те 410 бала сијена. Штала је изгорјела. Штету од 50 000 КМ каже није лако намирити али захвалан је што је пожар заустављен и није се проширио на кућу. Највише га боли што му је страдала стока.
"Не могу бити без стоке како сам се родио ја имам стоку", додао је Мехмедовић.
На питање сада када има прилику, шта би највише волио да добије од стоке:
"Највише, козе прво. Имао бих млијеко. И овце."
Док Мехмедовић сабира штету, полиција активно ради на рјешавању овог кривичног дјела. Брзим радом идентификовано је лице које је подметнуло пожар. Приликом хапшења осумњичени је био у алкохолисаном стању са 2,37 г/кг алкохола у организму.
На терет му се ставља кривично дјело „Изазивање опште опасности" наведено је из полицијске управе Бањалука.
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