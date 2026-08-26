Појединим ученицима по 1.500 КМ: Град у БиХ објавио позив

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Град Мостар расписао је јавни позив за додјелу стипендија редовним ученицима средњих школа који се образују за дефицитарна занимања.
Стипендија износи 150 КМ мјесечно, а исплаћиваће се у десет рата, односно укупно 1.500 КМ по ученику.
Стипендије се додјељују за школску 2026./2027. годину.
Право пријаве на натјечај за додјелу стипендије Града Мостара имају редовни ученици средњих школа дефицитарних занимања који испуњавају сљедеће услове:
Стипендија се не може додијелити за два или више ученика из истог домаћинства.
Средњим школама које се сматрају школама за дефицитарна занимања у школској 2026/2027. години сматрају се сљедеће школе:
Средње грађевинске школе и то образовање за занимања:
Средња машинска школа, Средња стројарска школа и Средња саобраћајна школа и то образовање за занимања:
Средње економске и туристичко угоститељске школе и то образовање за занимања:
Средња пољопривредна школа и то образовање за занимања:
Средње електротехничке школе и то занимања:
Средња школа ликовних умјетности Габријела Јуркића и то занимања:
Музичка школа 1. и 2. степен и то занимања:
Уз пријаву на конкурс за додјелу стипендије ученици средњих школа требају приложити оригинале или овјерене копије сљедеће обавезне документације:
Ученици који аплицирају за додјелу стипендије поред наведене обавезне документације дужни су доставити:
Потврду о просјеку оцјена из претходне школске године или завршног разреда основне школе и потврду да су били ученик генерације у претходној школској години у основној школи (уколико имају).
Пријаве на конкурс с приложеном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу:
Град Мостар – Комисија за утврђивање листе приоритета за додјелу стипендија, Адема Бућа бр.19, Мостар
Рок за подношење пријава је до 30. септембра 2026. године.
Цијели текст јавног позива с условима и начином пријаве погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
4 ч13
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч1
Најновије
Најчитаније
19
50
19
37
19
33
19
29
19
21
Тренутно на програму