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Појединим ученицима по 1.500 КМ: Град у БиХ објавио позив

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 18:57

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Новац
Фото: ATV

Град Мостар расписао је јавни позив за додјелу стипендија редовним ученицима средњих школа који се образују за дефицитарна занимања.

Стипендија износи 150 КМ мјесечно, а исплаћиваће се у десет рата, односно укупно 1.500 КМ по ученику.

Стипендије се додјељују за школску 2026./2027. годину.

Право пријаве на натјечај за додјелу стипендије Града Мостара имају редовни ученици средњих школа дефицитарних занимања који испуњавају сљедеће услове:

  • да су држављани Босне и Херцеговине,
  • да имају пребивалиште на подручју Града Мостара задње 3 (три) године,
  • да су у статусу редовног ученика средње школе дефицитарних занимања,
  • да нису, осим из оправданих/здравствених разлога, понављали разред у средњој школи,
  • да не примају стипендију од другог даваоца.

Стипендија се не може додијелити за два или више ученика из истог домаћинства.

Средњим школама које се сматрају школама за дефицитарна занимања у школској 2026/2027. години сматрају се сљедеће школе:

Средње грађевинске школе и то образовање за занимања:

  • керамичар-облагач

Средња машинска школа, Средња стројарска школа и Средња саобраћајна школа и то образовање за занимања:

  • возач моторног возила
  • аутомеханичар
  • аутомехатроничар
  • инсталатер гријања, клима уређаја и воде
  • инсталатер
  • руковалац грађевинских и претоварних машина
  • оператер на ЦНЦ машинама

Средње економске и туристичко угоститељске школе и то образовање за занимања:

  • кувар
  • конобар
  • комерцијалиста
  • продавач

Средња пољопривредна школа и то образовање за занимања:

  • пољопривредни техничар-фитофармацеут
  • пољопривредни техничар прехрамбеног смјера – нутрициониста
  • полуквалификовани кројач (особе са инвалидитетом)
  • полуквалификовани цвјећар-отвор (особе са инвалидитетом)

Средње електротехничке школе и то занимања:

  • електромеханичар
  • електроничар
  • електроинсталатер
  • електроничар за инсталације и кућанске апарате

Средња школа ликовних умјетности Габријела Јуркића и то занимања:

  • сликарски дизајн
  • графички дизајн
  • кипарски дизајн
  • индустријски и рекламни дизајн
  • дизајн текстила и моде

Музичка школа 1. и 2. степен и то занимања:

  • флаутиста
  • виолиниста
  • кларинетиста

Уз пријаву на конкурс за додјелу стипендије ученици средњих школа требају приложити оригинале или овјерене копије сљедеће обавезне документације:

  • Увјерење о држављанству или овјерену копију личне карте;
  • Потврду о пребивалишту на подручју Града Мостара;
  • Потврду о статусу редовног ученика средње школе дефицитарних занимања;
  • Потврду да нису, осим из оправданих/здравствених разлога, понављали нити један разред средње школе;
  • Изјаву да имају пребивалиште на подручју Града Мостара задње 3 (три) године и да не примају стипендију од другог даваоца, овјерену од стране градског органа управе.

Ученици који аплицирају за додјелу стипендије поред наведене обавезне документације дужни су доставити:

Потврду о просјеку оцјена из претходне школске године или завршног разреда основне школе и потврду да су били ученик генерације у претходној школској години у основној школи (уколико имају).

Пријаве на конкурс с приложеном документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу:

Град Мостар – Комисија за утврђивање листе приоритета за додјелу стипендија, Адема Бућа бр.19, Мостар

Рок за подношење пријава је до 30. септембра 2026. године.

Цијели текст јавног позива с условима и начином пријаве погледајте на ОВОМ ЛИНКУ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стипендије

Мостар

средњошколци

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