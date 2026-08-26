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Тешка ситуација код Требиња: Ватрогасци гасе пожар у близини Жељева и Коњског

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 14:21

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Фото: ATV

Борба са пожарима у околини Требиња и данас траје и ситуација је веома тешка, а ватрогасци сада гасе ватру у близини Жељева и Коњског, изјавио је за АТВ начелник градског Штаба за ванредне ситуације Стеван Бекан.

Бекан је рекао да је на том подручју данас пожар гасио хеликоптер Оружаних снага БиХ, који ће наставити активности од 18.00 часова, док се разматра могућност да се поново позове у помоћ и "Ер трактор".

"Активности се воде и на правцу према Врелом оку, иако ватра још није дошла близу, а неопходно је сузбити и крак пожара који би могао да оде према планини Бијелој гори", навео је Бекан и додао да сви улажу максималне напоре да зауставе пожаре који данима букте у околини Требиња.

Осим требињских ватрогасаца, на терену су и припадници добровољних ватрогасних друштава, Јавне установе "Екологија и безбједност", а током ноћи им је помагало и око 20 добровољаца из Требиња.

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Тагови :

Стеван Бекан

Требиње

пожар

Ватрогасци

пожар у Требињу

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