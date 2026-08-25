Усред борбе са пожарима радници требињског Комуналног предузећа помажу и животињама

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Док у Требињу траје вишедневна борба са пожарима, радници ДВД Зупци и Комуналног предузећа из овог града су одлучили да помогну и животињама чије је преживљавање током ових дана угрожено.
Наиме, довозећи воду ватрогасцима у подручја која су погођена стравичним пожарима, они су примјетили у дијелу Требиња, џиварско Пољице, примјетили да су бројне животиње угинуле због суше и недостатка воде. Због тога су одлучили да ураде оно што је у њиховој моћи и помогну им на неки начин.
''Пролазећи овим мјестом, примјетили смо да у природним локвама нема воде и да је велика суша. Пронашли смо бројне угинуле коње, срне, па смо одлучили да напунимо водом ове локве и на тај начин бар мало помогнемо животињама које се овуда крећу", рекао је за АТВ Здравко Којовић, радник требињског Комуналног предузећа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Србија
1 ч0
Свијет
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
22
22
22
10
21
59
21
55
21
43
Тренутно на програму