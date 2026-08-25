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Усред борбе са пожарима радници требињског Комуналног предузећа помажу и животињама

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 21:43

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Пресушила природна локва у требињском насељу џиварско Пољице.
Фото: АТВ

Док у Требињу траје вишедневна борба са пожарима, радници ДВД Зупци и Комуналног предузећа из овог града су одлучили да помогну и животињама чије је преживљавање током ових дана угрожено.

Наиме, довозећи воду ватрогасцима у подручја која су погођена стравичним пожарима, они су примјетили у дијелу Требиња, џиварско Пољице, примјетили да су бројне животиње угинуле због суше и недостатка воде. Због тога су одлучили да ураде оно што је у њиховој моћи и помогну им на неки начин.

Суша у Требињу
Суша у Требињу
АТВ

''Пролазећи овим мјестом, примјетили смо да у природним локвама нема воде и да је велика суша. Пронашли смо бројне угинуле коње, срне, па смо одлучили да напунимо водом ове локве и на тај начин бар мало помогнемо животињама које се овуда крећу", рекао је за АТВ Здравко Којовић, радник требињског Комуналног предузећа.

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Тагови :

Требиње

пожар

Ватрогасци

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Усред борбе са пожарима радници требињског Комуналног предузећа помажу и животињама

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