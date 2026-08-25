Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Несвакидашњи улов остварили су рибари на подручју Салаковца код Мостара, гдје су из Неретве извукли сома дугог чак 196 центиметара и тешког приближно 50 килограма.
Према ријечима рибара, у питању је капитални примјерак који је ухваћен на подручју Салаковца.
Много труда било је потребно да се грдосија извуче из воде и подигне на обалу ријеке.
Снимак и фотографије огромног сома убрзо су привукли пажњу бројних љубитеља риболова.
U Salakovcu uhvaćen som težak 50 kilograma i dug gotovo dva metra pic.twitter.com/3PR2JY5hOt— Bljesak.info (@Bljesak) August 24, 2026
Посебно у око упада димензија улова који је ријеткост и за искусне рибаре на мостарском подручју.
Салаковац и околна подручја већ су познати као атрактивне локације за риболов, а овакви примјерци додатно потврђују богатство херцеговачких вода и разноврсност рибљег фонда који у њима обитава, пише Бљесак.инфо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Регион
3 ч0
Градови и општине
3 ч2
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
42
19
29
19
28
19
22
Тренутно на програму