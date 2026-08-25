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Рибари из Неретве извукли грдосију од 2 метра и 50 килограма (ВИДЕО)

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 16:50

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Из ријеке Неретве код Мостара извучен сом од 2 метра и тежак 50 килограма.
Фото: Друштвене мреже

Несвакидашњи улов остварили су рибари на подручју Салаковца код Мостара, гдје су из Неретве извукли сома дугог чак 196 центиметара и тешког приближно 50 килограма.

Према ријечима рибара, у питању је капитални примјерак који је ухваћен на подручју Салаковца.

Много труда било је потребно да се грдосија извуче из воде и подигне на обалу ријеке.

Снимак и фотографије огромног сома убрзо су привукли пажњу бројних љубитеља риболова.

Посебно у око упада димензија улова који је ријеткост и за искусне рибаре на мостарском подручју.

Салаковац и околна подручја већ су познати као атрактивне локације за риболов, а овакви примјерци додатно потврђују богатство херцеговачких вода и разноврсност рибљег фонда који у њима обитава, пише Бљесак.инфо.

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Тагови :

Мостар

риболов

Сом

Неретва

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