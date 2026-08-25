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Милионска улагања у Источно Сарајево: У фокусу инфраструктура, вртићи и базен

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:11

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Сазнајте све кључне информације о Љубиши Ћосићу, градоначелнику Источног Сарајева и функционеру СНСД-а. Проверите детаље из његове професионалне и политичке каријере.
Фото: ATV

Буџет Града Источно Сарајево ове године износи готово 34 милиона КМ, што је, према ријечима градоначелника Љубише Ћосића, највећи буџет до сада. Како истиче, потребе грађана су веће, али се значајан дио средстава усмјерава на инфраструктурне пројекте.

"Када упоредите вријеме када су буџети Града били пет, шест, седам, па чак и десет милиона, то је једноставно неупоредиво", истиче Ћосић.

За инфраструктурне пројекте у свих шест градских општина издвојено је више од 11 милиона КМ, односно готово трећина буџета.

"Издвојили смо нешто више од 450 хиљада КМ за проширење просторија Галерије "Жарко Видовић", која је у Источној Илиџи. Затим, нешто око 750 хиљада КМ за Парк великана српског здравства у кругу болнице "Србија", наводи грaдоначелник.

Најављена су и нова улагања у Источном Сарајеву, гдје ће Град и Општина издвојити 600 хиљада КМ за реконструкцију двије улице.

Градоначелник се осврнуо на недостатак мјеста у вртићима, као један од проблема са којим се суочава Град Источно Сарајево. Најавио је да ће Град од наредне године пружити подршку и приватним вртићима.

"Дјеца су дјеца, нема то везе да ли је дијете у јавном или приватном вртићу", рекао је Ћосић.

"Најзначајнији пројекат овог мандата је Градска кућа на Палама. Сигурно ће његова вриједност бити близу 15 милиона КМ", наводи Ћосић.

Објекат ће имати око пет хиљада метара квадратних нето површине у којем ће бити смјештена општинска и градска управа, резиденција предсједника Републике Српске на самом врху објекта и Музеј одбрамбено-отаџбинског рата.

Град је до сада обезбиједио два милиона КМ, док је још два милиона подржала Влада Републике Српске.

Грaдоначелник Источног Сарајева се осврнуо и на изградњу базена у Источном Новом Сарајеву, те открио када би негова градња могла бити завршена.

"Базен у Источном Новом Сарајеву требало би да буде завршен у наредних 15 до 20 дана. Пропустили смо ову сезону због кашњења опреме. Међутим, оно што је најбитније рећи јесте да ће базен бити завршен у овој сезони", истиче Ћосић.

Планирано је и пројектовање затвореног базена, чиме би на истој локацији био формиран комплекс са отвореним и затвореним базеном.

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Тагови :

Љубиша Ћосић

Источно Сарајево

Пројекти

Буџет града

Вртић

Базен

Инфраструктура

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