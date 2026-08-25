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Амерички војно-транспортни гигант слетио у Русију, Вашингтон и Москва мудро ћуте

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:39

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Амерички војно-транспортни гигант слетио у Русију, Вашингтон и Москва мудро ћуте
Фото: Tanjug / AP / Alex Brandon

Амерички војно-транспортни авион Боинг Ц-17А Глоубмастер III слетио је на московски аеродром Внуково, објавили су руски медији и извори који прате кретање војних авиона. Тренутно нема званичних информација о разлогу доласка америчког војног авиона у Русију нити о томе ко је био у њему.

Внуково је један од највећих московских аеродрома, а током рата у Украјини коришћен је и за поједине дипломатске и званичне летове.

Ријеч је о авиону америчког ратног ваздухопловства са регистрационим бројем 07-7181, који лети под позивним знаком RCH4555. Према подацима Флајтрадара (Flightradar24) и информацијама које су прикупили аналитичари отворених извора (OSINT), авион је напустио Чарлстон 23. августа, након чега је слетио у Заједничку базу Ендруз, у близини Вашингтона, а затим наставио ка Риги.

У уторак ујутру Ц-17 је поново полетио из летонске престонице, овог пута без јавно објављене дестинације. Подаци о праћењу лета указивали су на то да се потом упутио дубоко у руски ваздушни простор, а његова посљедња забиљежена позиција била је у области Москве, источно од аеродрома Внуково. Руски извори су потом извијестили да је авион тамо слетио.

Гдје је био прије доласка у Европу?

Посебну пажњу привукла је чињеница да је авион прије доласка у Европу боравио у Заједничкој бази Ендруз, једној од најважнијих америчких војних база за превоз високих владиних званичника.

У бази се налазе и авиони које користи амерички предсједник, али се Ендруз користи и за превоз чланова администрације, војних команданата, специјалних изасланика и других званичних делегација. Сам долазак Ц-17 у Ендруз стога не значи да је превозио високог америчког званичника.

Ц-17 Глоубмастер III је велики стратешки транспортни авион који америчка војска користи за превоз људи, војне опреме, возила и терета на велике удаљености.

Нема званичног објашњења

Долазак америчког војног авиона у Москву привукао је пажњу и због актуелних дипломатских контаката у вези са ратом у Украјини.

Посљедњих дана појавиле су се информације о могућим путовањима америчких представника у Украјину и Русију, међу којима се помињу Стив Виткоф и Џаред Кушнер.

Међутим, нема потврде да је њихова могућа рута повезана са овим летом, нити је познато да ли је Ц-17 уопште превозио америчке званичнике. У појединим извјештајима помињана је и могућа будућа посјета директора ФБИ-ја Каша Патела Русији, али је она наводно планирана тек за октобар.

Америчке и руске власти још нису јавно објавиле информације о сврси лета.

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Тагови :

авион

Америка

Русија

Москва

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