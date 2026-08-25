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Шести дан борбе са ватреном стихијом у Требињу: Вјетар отежава гашење

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 15:25

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Ватрогасци гасе пожар у Требињу.
Фото: АТВ

Пожар на подручју Требиња активан је и шести дан, а борба ватрогасаца, спасилаца и мјештана са ватреном стихијом се наставља.

Вјетар који јача током дана значајно компликује ситуацију на терену и захтијева стално прегруписавање снага.

Начелник Штаба за ванредне ситуације Града Требиња Стеван Бекан, истакао је велику пожртвованост свих јединица на терену, као и изузетну сарадњу са локалним становништвом.

"Оно што бих рекао испред и у име Штаба јесте да похвалим све јединице, њихов рад и пожртвованост на терену. Огромно је знање и искуство командира и замјеника командира Ватрогасно-спасилачке јединице, тако да је ово стварно велика борба. Прошле године било је веома тешко, а ове године се, на жалост, то понавља", изјавио је Бекан за АТВ.

Синоћ у вечерњим часовима ситуација је била мирна, док је јутрос од 4 сата радио хеликоптер. Непрестано се врши премјештање јединица код кућа, фарме и Кисина, док се проблеми јављају у Кременом Долу. Поново се очекује дејство хеликоптера од 18 часова.

"Не смијемо да пустимо дио који прилази нашем граду, тамо су и данас наши момци. Огромна захвалност мјештанима, важна нам је сарадња са њима. Одазвали су се на наше апеле и имамо њихову огромну подршку", додао је Бекан.

Командир Ватрогасне јединице Требиње Дејан Кашиковић, наглашава да су временски услови највећи противник ватрогасцима.

"Данас је тешка ситуација, као и претходних дана. Вјетар се смири у послијеподневним часовима, предвече до ујутру, али током дана је јак и прави нам велики проблем. Данас смо имали велики посао на Тулима и Турментима", рекао је Кашиковић и додао:

"Иако се очекивала стабилизација, изгледа да је како дани одмичу све ризичније. На потезу према Рапти, односно брдо Страч дежура ватрогасна екипа која улаже максималне напоре да грађани буду безбједни и да ватра не угрози град."

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Тагови :

Пожар Требиње

пожар у Требињу

пожар

Дејан Кашиковић

Стеван Бекан

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