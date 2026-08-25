Додик осудио пријетње Ирана Трампу и његовој породици

- Свијет се мијења, а са њим се мијењају и методе притиска, па је оно што је до јуче дјеловало незамисливо данас постало могуће и јавно. Иранска државна телевизија емитовала је језив прилог у којем се говори о начину да се дође до Барона Трампа, прати његово кретање и помиње награда од 10 милиона долара за његову смрт. Када државни медиј једне земље емитује такав садржај, онда више не говоримо о политици, него о огољеној пријетњи, мржњи и логици режима који насиље сматра средством дјеловања - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

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Наводи да ово није први пут да ирански режим удара на породице својих противника - Бењамин Нетањаху је, каже Додик, недавно рекао да је Иран покушао да убије једног од његових синова, што показује да се иза оваквих пријетњи, како каже, не крије реторика, него препознатљив образац дјеловања.

- Посебно је упечатљива тишина доброг дијела европских лидера, који вјероватно мисле да ће их све ово заобићи ако ћуте. Неће. Ћутање пред отвореним пријетњама породици предсједника САД није неутралност, него слабост. А слабост пред режимима који живе од пријетње и уцјене никада није била пут ка миру, него позив за нову агресију. Иран је годинама организовао, подстицао и финансирао мреже муџахедина и терориста широм свијета, дјелујући против хришћана, Јевреја и свих који нису пристајали на његову идеолошку и политичку матрицу. Српски народ веома добро зна о чему је ријеч, јер смо и током Одбрамбено-отаџбинског рата од 1992. до 1995. гледали како се ирански утицај, радикалне исламистичке структуре и страни муџахедини стављају у функцију злочина над Србима - пише Додик.

Наводи да радикални ислам који је Иран организовао и помагао током рата на овим просторима није се заустављао на пропаганди и утицају, већ је кроз такве мреже стварао простор за најтеже злочине над Србима, укључујући одсијецање глава и монструозне злочине почињене из мржње према хришћанима.

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- Иста та злоћудна политика угризла је и Израел 7. октобра, када је цијели свијет још једном видио какву монструозност рађа идеологија коју Иран годинама храни, наоружава и охрабрује. Зато пријетње Доналду Трампу и његовој породици нису изолован инцидент, него лице истог режима који иза себе оставља крвав траг од Блиског истока до Балкана - наводи Додик.

Упутио је подршку Доналду Трампу и његовој породици.

- данас је подршка праву да се човјек, народ и држава бране од оних који мисле да се пријетњом породици може сломити политичка воља. Трамп је показао да разумије природу тих режима и зато вјерујем да ће знати и да одговори онако како слободан свијет од њега очекује - јасно, снажно и без повлачења - навео је Додик.