Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

Коментари:6
Флоскуле се мијењају, а протагонисти остају исти. Некада се говорило о људским правима, данас о владавини права.
Луиђи Сорека остаје досљедан у својој недосљедности, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Он који је здушно подржао Шмитово наметање закона, судску фарсу произашлу из тога, не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави", написао је Додик на Иксу.
Флоскуле се мијењају, а протагонисти остају исти.— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 25, 2026
Некада се говорило о људским правима, данас о владавини права.
Луиђи Сорека остаје досљедан у својој недосљедности.
Он који је здушно подржао Шмитово наметање закона, судску фарсу произашлу из тога, не престаје да вријеђа здрав…
Истиче да неко ко се представља као тужилац, требало би да зна да право није воља појединца, а владавина права није лични хир и лична фрустрација.
"Ту причу можда може продати Сарајеву, али не може народу који правну традицију темељи још од Сретења 1835. Такав какав је Сорека никоме не треба, нама поготово", рекао је Додик.
Република Српска
19 ч19
Република Српска
19 ч14
Бања Лука
19 ч2
Република Српска
20 ч3
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
16
39
16
32
16
31
16
19
16
02
Тренутно на програму