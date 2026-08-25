Logo

Додик: Сорека не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
25.08.2026 13:18

Коментари:

6
предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Флоскуле се мијењају, а протагонисти остају исти. Некада се говорило о људским правима, данас о владавини права.

Луиђи Сорека остаје досљедан у својој недосљедности, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Он који је здушно подржао Шмитово наметање закона, судску фарсу произашлу из тога, не престаје да вријеђа здрав разум лажима о владавини права и правној држави", написао је Додик на Иксу.

Истиче да неко ко се представља као тужилац, требало би да зна да право није воља појединца, а владавина права није лични хир и лична фрустрација.

"Ту причу можда може продати Сарајеву, али не може народу који правну традицију темељи још од Сретења 1835. Такав какав је Сорека никоме не треба, нама поготово", рекао је Додик.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

Луиђи Сорека

Коментари (6)

Прочитајте више

Горица, Милорад и Игор Додик

Република Српска

Игор Додик проговорио о односу са оцем

19 ч

19
Игор Додик

Република Српска

Шта је Игор Додик радио у Италији

19 ч

14
Игор Додик

Бања Лука

Игор Додик: Приоритети у Бањалуци су погрешни, град не треба да буде сценографија

19 ч

2
Игор Додик

Република Српска

Игор Додик: Промијенио се став према нама, у новој америчкој администрацији смо нашли саговорнике

20 ч

3

Више из рубрике

Минић и Шеранић болница Бијељина посјета нови ЦТ апарат

Република Српска

Минић: Обезбиједити веће плате да медицински радници остају у Српској

3 ч

2
Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

Република Српска

Букејловић: Српска бира породицу - међу водећим у региону по подршци за треће и четврто дијете

3 ч

0
Велики успјех љекара Универзитетског клиничког центра Републике Српске. Уграђена тотална протеза кољена пацијенту са хемофилијом тип А

Република Српска

Подвиг љекара УКЦ-а Српске: Пацијенту са хемофилијом тип А уграђена тотална протеза кољена

4 ч

0
Вршани код Бијељине Саво Минић додјела трактора беларус

Република Српска

Минић у Вршанима присуствовао подјели трактора "Беларус" младим пољопривредницима

4 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

16

32

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

16

31

Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

16

19

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

16

02

Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима