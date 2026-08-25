Ујед комарца био кобан за Миру Фурлан: Опасан вирус поново се шири

Аутор:АТВ редакција
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Мира Фурлан, звијезда југословенске и свјетске кинематографије, преминула је 20. јануара 2021. године од посљедица компликација изазваних вирусом Западног Нила, који се сада шири регионом и Европом.
У Србији је тренутно регистровано 11 особа са вирусом Западног Нила, а 10 особа развило је тежи облик болести. Истовремено и државе региона и Европе пријављују нове случајева заражавања, али и смрти.
Управо је и глумица Мира Фурлан преминула од посљедица вируса Западног Нила, а према наводима, заразила наизглед безазленим убодом комарца у свом дворишту.
Болест је имала дуг и мучан ток, а посљедње мјесеце живота провела је у изузетно тешком стању, борећи се за живот упркос најбољој љекарској нези. Њен пријатељ Раде Шербеџија открио је да су посљедњи дани били драматични и да је прије смрти пала у кому из које се више није пробудила.
Регион
У Хрватској потврђена три случаја заразе вирусом западног Нила
Вирус Западног Нила, који је био кобан за глумицу, првенствено се одржава у циклусу између птица и комараца, а на људе се преноси убодом зараженог инсекта. Болест се не преноси директним контактом са човјека на човјека.
Иако инфекција у већини случајева пролази безопасно, процјењује се да око 80 одсто заражених не развије никакве симптоме. Код двадесетак одсто јављају се симптоми слични грипу, попут повишене температуре, главобоље, умора, као и болова у мишићима и зглобовима.
Нажалост, код мање од једног одсто заражених, посебно код старијих и имунокомпромитованих особа, вирус може изазвати тешке неуролошке компликације и може доћи до упале можданих овојница (менингитис) или самог мозга (енцефалитис), стања које је било кобно за Миру Фурлан.
Период инкубације, односно вријеме од уједа зараженог комарца до појаве симптома, најчешће траје од два до шест дана, али може трајати између два и 14 дана. Код особа са ослабљеним имунитетом период до појаве симптома може бити и дужи.
-повишену температуру
-умор
-главобољу
-болове у мишићима и зглобовима
-пролазни осип
-повраћање или пролив.
(б92)
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