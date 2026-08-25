Jедна особа погинула на релију у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа погинула је на „Dinaric Rallyju“, који се од 22. до 28. августа одржава у Хрватској.
Несрећа се догодила на подручју Личко-сењске жупаније, а погинуо је држављанин Аустрије, потврдила је Полицијска управа личко-сењска, преноси РТЛ. Полиција врши увиђај како би утврдила околности несреће.
Организатори „Dinaric Rallyja“ на својим службеним страницама објавили су да је друга брзинска етапа (СС2) отказана због несреће у којој је учествовао један од возача.
„Додатне информације објавићемо чим их добијемо од надлежних тијела“, наведено је у кратком саопштењу.
Идентитет страдале особе и детаљи несреће још нису званично објављени.
„Dinaric Rally“ је вишедневно теренско рели-рејд такмичење на којем учесници мотоциклима, квадовима и SSV возилима прелазе стотине километара захтјевног терена. Трку често описују као „хрватски Дакар“ због тешких планинских путева, дугих етапа и навигације према такозваном роадбуку.
За разлику од класичног релија, у којем посаде возе краће брзинске испите, рели-рејд обухвата веома дуге дневне етапе. Учесници притом не зависе само од брзине, већ и од навигационих способности, физичке издржљивости и поузданости возила.
„Dinaric Rally 2026“, са сједиштем у Книну, почео је у суботу свечаним отварањем на Книнској тврђави. Пролог је одржан у недјељу, док су главне етапе на распореду од понедјељка до петка.
Укупна дужина свих етапа износи више од 1.500 километара, а рута се састоји од пролога и пет етапа названих Крбава, Лапац, Котари, Велебит и Сињ.
Према подацима организатора, такмичари се прате ГПС уређајима, док су уз стазу распоређени медицински и спасилачки тимови. У систему безбједности учествују локални стручњаци за горско спашавање, као и међународни спасиоци и љекари са теренским возилима.
Више детаља о трагедији биће познато након званичног оглашавања надлежних институција и организатора.
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