Ствари крећу набоље за ова три знака: Паре више неће бити проблем

Аутор:АТВ редакција
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Крај августа могао би да донесе дуго очекивано олакшање припадницима три знака Зодијака. Послије мјесеци током којих су се проблеми низали, планови компликовали, а одговори које су чекали никако нису стизали, од 27. августа ствари би коначно могле да крену набоље.
За њих почиње период у којем се отварају нова врата, рјешавају старе недоумице и враћа осјећај да поново држе конце живота у својим рукама.
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Три хороскопска знака улазе у период у којем би оно што је дуго стајало у мјесту коначно могло да се покрене. Велики преокрет не мора да се догоди преко ноћи – понекад су довољни једна порука, неочекивани телефонски позив, пословна понуда или сусрет који долази у правом тренутку да се отворе врата која су дуго деловала чврсто затворена.
Највише разлога за оптимизам могло би да буде на пољу посла и финансија, гдје се назиру нове прилике и рјешења за проблеме који их већ неко вријеме оптерећују. Ипак, ни љубав неће остати по страни, па би крај августа појединим припадницима ових знакова могао да донесе занимљива познанства, важне разговоре или дуго очекивани помак у емотивном животу.
Бикови најбоље знају колико су им претходни мјесеци тестирали стрпљење. Радили су, чекали прави тренутак и покушавали да сачувају стабилност чак и онда када околности нису ишле у њихову корист. Од 27. августа, међутим, њихов труд могао би коначно да почне да даје конкретне резултате.
Сцена
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Пословна понуда, повољнији договор или прилика за додатну зараду могли би да им донесу осјећај сигурности који им је у посљедње вријеме недостајао. Не мора одмах бити ријеч о великом финансијском добитку – много важнији биће осјећај да су се ствари коначно покренуле са мртве тачке.
На послу би њихов труд могао да привуче пажњу правих људи, а прилика која у почетку дјелује као мали корак напријед касније би могла да се покаже као много значајнија прекретница.
Лавовима срећа овог пута можда неће покуцати директно на врата – могла би да стигне преко друге особе. Стари познаник, некадашњи колега, пријатељ или пословни контакт могао би да им пренесе информацију која ће се испоставити као много важнија него што су у први мах очекивали.
Зато би од 27. августа требало посебно да обрате пажњу на позиве, поруке и наизглед успутне разговоре. Једна препорука или прави контакт у правом тренутку могли би да им отворе врата новог посла, занимљивог пројекта или додатног извора зараде.
Здравље
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Истовремено, финансијска ситуација почиње да се стабилизује. Лавовима новац можда неће пасти са неба, али би могли да пронађу начин да повећају приходе, ријеше дуготрајни финансијски проблем или коначно мало растерете кућни буџет.
За Шкорпије највећа награда крајем августа можда неће бити новац, већ нешто много драгоцјеније – мир. Проблем који се дуго развлачио и одузимао им енергију могао би коначно да добије свој епилог. Било да је ријеч о дугу, неријешеној папирологији, пословном договору, породичној ситуацији или односу који их већ мјесецима оптерећује, од 27. августа ствари би могле да почну да се распетљавају.
Тек када терет почне да нестаје, Шкорпије би могле да схвате колико их је заправо исцрпљивао. Осјећај да је једно тешко поглавље коначно иза њих донијеће им олакшање и простор да се посвете новим плановима.
Друштво
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Повољнији период назире се и на финансијском плану. Новац који већ неко вријеме чекају могао би коначно да стигне, а могуће је и рјешење које ће им помоћи да смање трошкове и лакше располажу буџетом.
(ЖенаБлиц)
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