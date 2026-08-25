Logo

Ствари крећу набоље за ова три знака: Паре више неће бити проблем

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 15:07

Коментари:

0
Приказане руке које држе више новчаница евра.
Фото: Pexels/Jakub Zerdzicki

Крај августа могао би да донесе дуго очекивано олакшање припадницима три знака Зодијака. Послије мјесеци током којих су се проблеми низали, планови компликовали, а одговори које су чекали никако нису стизали, од 27. августа ствари би коначно могле да крену набоље.

За њих почиње период у којем се отварају нова врата, рјешавају старе недоумице и враћа осјећај да поново држе конце живота у својим рукама.

Змија

Свијет

Змија дуга два метра узнемиравала возаче, интервенисала полиција

Три хороскопска знака улазе у период у којем би оно што је дуго стајало у мјесту коначно могло да се покрене. Велики преокрет не мора да се догоди преко ноћи – понекад су довољни једна порука, неочекивани телефонски позив, пословна понуда или сусрет који долази у правом тренутку да се отворе врата која су дуго деловала чврсто затворена.

Највише разлога за оптимизам могло би да буде на пољу посла и финансија, гдје се назиру нове прилике и рјешења за проблеме који их већ неко вријеме оптерећују. Ипак, ни љубав неће остати по страни, па би крај августа појединим припадницима ових знакова могао да донесе занимљива познанства, важне разговоре или дуго очекивани помак у емотивном животу.

Бик: Труд коначно почиње да се исплаћује

Бикови најбоље знају колико су им претходни мјесеци тестирали стрпљење. Радили су, чекали прави тренутак и покушавали да сачувају стабилност чак и онда када околности нису ишле у њихову корист. Од 27. августа, међутим, њихов труд могао би коначно да почне да даје конкретне резултате.

Врућ ветар

Сцена

Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа

Пословна понуда, повољнији договор или прилика за додатну зараду могли би да им донесу осјећај сигурности који им је у посљедње вријеме недостајао. Не мора одмах бити ријеч о великом финансијском добитку – много важнији биће осјећај да су се ствари коначно покренуле са мртве тачке.

На послу би њихов труд могао да привуче пажњу правих људи, а прилика која у почетку дјелује као мали корак напријед касније би могла да се покаже као много значајнија прекретница.

Лав: Важна вијест стиже преко друге особе

Лавовима срећа овог пута можда неће покуцати директно на врата – могла би да стигне преко друге особе. Стари познаник, некадашњи колега, пријатељ или пословни контакт могао би да им пренесе информацију која ће се испоставити као много важнија него што су у први мах очекивали.

Зато би од 27. августа требало посебно да обрате пажњу на позиве, поруке и наизглед успутне разговоре. Једна препорука или прави контакт у правом тренутку могли би да им отворе врата новог посла, занимљивог пројекта или додатног извора зараде.

илу-комарац-29062026

Здравље

Ујед комарца био кобан за Миру Фурлан: Опасан вирус поново се шири

Истовремено, финансијска ситуација почиње да се стабилизује. Лавовима новац можда неће пасти са неба, али би могли да пронађу начин да повећају приходе, ријеше дуготрајни финансијски проблем или коначно мало растерете кућни буџет.

Шкорпија: Коначно стиже рјешење проблема

За Шкорпије највећа награда крајем августа можда неће бити новац, већ нешто много драгоцјеније – мир. Проблем који се дуго развлачио и одузимао им енергију могао би коначно да добије свој епилог. Било да је ријеч о дугу, неријешеној папирологији, пословном договору, породичној ситуацији или односу који их већ мјесецима оптерећује, од 27. августа ствари би могле да почну да се распетљавају.

Тек када терет почне да нестаје, Шкорпије би могле да схвате колико их је заправо исцрпљивао. Осјећај да је једно тешко поглавље коначно иза њих донијеће им олакшање и простор да се посвете новим плановима.

Волан

Друштво

У овој земљи су возачи најагресивнији

Повољнији период назире се и на финансијском плану. Новац који већ неко вријеме чекају могао би коначно да стигне, а могуће је и рјешење које ће им помоћи да смање трошкове и лакше располажу буџетом.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

Паре

новчани хороскоп

Коментари (0)

Прочитајте више

Пожар Тули ватра код Требиња

Градови и општине

Алармантно у Тулима, ватра се приближава кућама

3 ч

0
Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл

Тенис

Србин освојио невјероватан поен! Из безизлазне ситуације направио спектакл

3 ч

0
Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

Фудбал

Тотенхем купио Савиња за 100 милиона евра

3 ч

0
Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

Сцена

Карлеуша отворила душу о Душку послије помирења

3 ч

0

Више из рубрике

Малдини, Канаваро и Неста стигли у eFootball 2027: Да ли је ово најбољи дефанзивни пакет?

Занимљивости

Малдини, Канаваро и Неста стигли у eFootball 2027: Да ли је ово најбољи дефанзивни пакет?

4 ч

0
Сладолед је хладан десерт, направљен од млечних производа, као што је згуснуто млеко, комбиновано са вештачким укусима и заслађивачима, као што је шећер

Занимљивости

Ово је земља у којој се поједе највише сладоледа по особи на свијету

5 ч

0
Монблан је највиши врх Алпа и највиши врх западне Европе. Висок је око 4807 метара. Монблан се налази на граници Француске и Италије.

Занимљивости

Рекордан број одрона на Мон Блану: Чак 450 од почетка године

7 ч

0
Зетор трактор је познати чешки произвођач пољопривредних машина са седиштем у Брну, који послује од 1946. године.

Занимљивости

На овој фарми нема пестицида и ђубрива, штеточине одбијају звуком

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

39

Преминула новинарка Ивана Шимунџа: Свијет без ње од данас је мрачније мјесто

16

32

Дјевојчица (3) задобила тешке повреде у лифту: Врата се изненада отворила

16

31

Одређен притвор осумњиченој за помагање Вујовићу

16

19

Након стравичног пожара у Омишу, одлучила поклонити аутомобил некоме коме је најпотребнији

16

02

Трамп запријетио: Озбиљно разматрамо промјену назива језера Онтарио у језеро Америка

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима