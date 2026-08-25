Малдини, Канаваро и Неста стигли у eFootball 2027: Да ли је ово најбољи дефанзивни пакет?

Аутор:Славиша Ђурковић
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Љубитељи eFootball-а од ове седмице имају прилику да појачају дефанзивну игру. Стигао је пакет са три дефанзивца Италије из 2000. године - Паоло Малдини, Фабио Канаваро и Алесандро Неста.
Критичари кажу да је ово најјачи пакет који је понуђен у популарној игрици за дефанзивце, а са оцјенама које достижу 109 поена уједно и најјача понуда.
Нови италијански Epic пакет доступан је од 24. до 31. августа.
Пакет се појавио недуго након великог сезонског ажурирања верзије 6.0.0, којим је Конами значајно промијенио начин на који функционишу стилови играча.
Једна од највећих новина је раздвајање офанзивног и дефанзивног стила, па играчи сада могу имати различито понашање у зависности од фазе игре.
Управо због тога нове верзије Малдинија, Канаварa и Несте нису занимљиве само због високих оцјена. Сва тројица добила су карактеристике које утичу на начин на који се позиционирају и реагују приликом одбране.
Малдини долази као штопер са стилом изградње игре (Build Up), док му је дефанзивни стил господар високе линије (High Line Master).
Такав профил би требало да буде посебно користан играчима који одбрану постављају високо и желе дефанзивца који добро контролише простор иза остатка екипе.
Од специјалних вјештина добио је продужени старт (Long-reach Tackle) и ваздушну тврђаву (Aerial Fort).
Малдини је висок 186 центиметара, може да игра у центру одбране, а традиционално је један од најтраженијих дефанзивних играча у eFootball-у.
Канаваро има потпуно другачију улогу.
Његов дефанзивни стил је разарач (The Destroyer), што значи да је намијењен агресивнијем изласку на противничког играча и освајању лопте.
Посебно је занимљива вјештина лов из сјенке (Shadow Hunt), која му помаже приликом праћења играча и реаговања када противник покушава да нападне простор иза одбране.
Уз њу долази и ваздушна тврђава (Aerial Fort).
Канаваро је са 176 центиметара знатно нижи од већине елитних штопера, али његове карактеристике скока, брзине, агресивности и дефанзивног позиционирања традиционално надокнађују недостатак висине.
Алесандро Неста могао би да буде најзанимљивији играч читавог пакета, првенствено због новог дефанзивног стила покривања (Covering Role).
Његова улога није да без размишљања излази на противничког нападача, већ да покрива простор који остане иза саиграча који крене у дуел.
Управо због тога комбинација Канаваро–Неста на папиру дјелује веома занимљиво: Канаваро може агресивније нападати играча са лоптом, док Неста остаје иза њега и затвара насталу празнину.
Неста уз то има чак три посебне вјештине — продужени старт (Long-reach Tackle), ваздушну тврђаву (Aerial Fort) и тврђаву (Fortress).
Висок је 187 центиметара, а његов профил је усмјерен на дефанзивно позиционирање, физичке дуеле, пресјецање додавања и игру у ваздуху.
Одговор зависи од тога какву одбрану играч већ има.
Канаваро је логичан избор за оне којима недостаје агресивни штопер који ће излазити на противника, док Неста дјелује као природан партнер таквом типу дефанзивца.
Малдини је вјероватно најсвестранији од тројице и доноси додатну вриједност захваљујући способности да учествује у изградњи напада и контролише високо постављену одбрамбену линију.
Због тога се међу играчима већ води расправа да ли је ово један од најбољих дефанзивних пакета који је Конами до сада објавио у новој сезони.
За играче који немају врхунске штопере, овај пакет је изузетно привлачан јер сва три главна добитка могу представљати озбиљно појачање екипе.
Ситуација је другачија за оне који већ имају раније Epic верзије Малдинија, Канаварa или Несте, као и друге елитне дефанзивце. У том случају разлика можда није довољно велика да би оправдала велики број потрошених eFootball новчића.
И ми смо пробали са извлачењем. Након 6.000 потрошених новчића добили смо Канавара, а Неста је стигао након 8.000. Ипак, да би дошли до Малдинија који је уједно и најјача понуда у овом пакету, морали смо да потрошимо 14.900 новчића.
Критичари сугеришу да они који на свом налогу имају 5.000 новчића не покушавају извлачити легенде италијанске дефанзиве.
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