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Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 14:15

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Нема Србина који не воли "Врућ ветар", а умало није емитована: Прије сваке епизоде се водила расправа
Фото: Youtube

"Врућ ветар" (1980) једна је од најтрајнијих и највољенијих телевизијских серија у историји југословенске кинематографије.

Настала из пера сценаристе Синише Павића и под редитељском палицом Александра Ђорђевића, ова култна комедија кроз 10 епизода прати турбулентан живот Боривоја Шурдиловића Шурде, шармантног, али вечито незапосленог и хипохондричног лењивца са југа Србије који у Београду трага за "својим правим позивом".

У главним улогама појавили су се Љубиша Самарџић, Миодраг Петровић Чкаља, Бора Тодоровић и Радмила Савићевић, а ово остварење је уз чувену уводну нумеру "А сад адио" надрасла телевизијски формат и постала ванвременски друштвени феномен који обожавају све генерације широм Балкана.

Иначе, "Врућ ветар" се емитовао премијерно од 6. јануара до 10. марта 1980, у 20 часова на Првом програму.

Вијећало се о премијери сваке епизоде

Они који се сјећају тог времена или добро познају тадашњу историју Југославије, знају да је у том периоду Тито био већ нарушеног здравља, а причало се да је колегијум сваке недјеље рано ујутро засједао и доносио одлуку хоће ли се нова епизода уопште приказати то вече на телевизији. Није се смјело десити да Тито умре, а да се комедија емитује исто вече.

Најпопуларнија серија свих времена

Занимљиво је да је серија, осим на просторима бивше Југославије, емитована и у некадашњој Чехословачкој, Румунији, Бугарској, Аустрији и Мађарској, гдје је проглашена за најбољу телевизијску серију свих времена.

Улога Шурде је Љубиши Самарџићу донијела велику популарност. Осамдесетих је у Мађарској проглашен за најбољег глумца гдје га је на Неп стадиону дочекало 100.000 људи, а послије великог успјеха серије проглашен је за глумца године и у Бугарској и Румунији.

Хаос иза камера

И док су глумци на екрану пролазили кроз "згоде и незгоде", мало ко зна шта им се дешавало иза камера.

Мало је познато да су снимали и по десет сати дневно на само једном сендвичу, а све захваљујући лошој организацији РТВ Београда.

"Онда је редитељ Александар Ђорђевић одлучио да штрајкује глађу два дана, док нам нису отворили кухињу и донијели кетеринг", испричао је сценариста Синиша Павић једном приликом.

(Мондо.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Врућ ветар

Љубиша Самарџић

серија

СР Југославија

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