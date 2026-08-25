Том Круз очајнички тражи дјевојку: "Уморио се од самоће"

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Том Круз можда јесте једна од највећих филмских звијезда на свијету, мултимилионер и једно од најпрепознатљивијих лица Холивуда, али према ријечима људи који су му блиски, постоји један дио његовог живота који и даље остаје фрустрирајуће нерјешен – љубав.
Извори блиски 64-годишњем глумцу рекли су за Дејли Мејл да се Круз уморио од самоће. Такође откривају о којој бившој партнерки одбија да говори и ко је, према њиховим ријечима, "она која му је измакла".
"Том је фрустриран јер не може да пронађе љубав, јер се осјећа усамљено", рекао је један извор, наглашавајући да ипак није очајан због тога да буде у вези. Извор је додао и да Викторија Бекам покушава да га упозна са млађим женама.
Круз свакако нема оскудан љубавни живот. Био је у браку три пута – са Мими Роџерс, Никол Кидман, са којом има двоје дјеце, и Кејти Холмс, са којом има ћерку.
Током година повезивали су га и са неколико других жена. Најскорије се причало да је био у вези са глумицом Аном де Армас (38), иако се не зна да је Круз већ неко вријеме био у озбиљној, дугој вези.
Де Армас је у међувремену наставила даље и започела нову везу.
"Тому је било тешко да види да је наставила даље, али срећан је због ње ако је она срећна", рекао је извор.
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Никол Кидман први пут отворено о браку са Том Крузом!
Још једна бивша партнерка која је недавно започела нову везу јесте Крузова трећа супруга, Кејти Холмс, иако су његова осјећања према њој наводно много сложенија.
"Раскид са Кејти Холмс био је јавно понижење за њега. Мислим да му је било тешко да види да је наставила даље, али истина је да нико не зна шта он осјећа. Не воли да прича о њој и сви који су му блиски знају да је не треба помињати када је он у близини", рекао је извор.
Круз је и даље близак са Конором и Изабелом, своје двоје дјеце које је добио са Кидман. С друге стране, његов однос са Сури, ћерком коју има са Кејти Холмс, потпуно је другачији. Њих двоје су, према наводима, годинама отуђени, а Сури је избацила Крузово презиме из имена које јавно користи.
Није познато да ли је Круз покушао да обнови однос са ћерком. Посљедњи пут су заједно фотографисани 2012. године.
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