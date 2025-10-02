Том Круз са њом планира вјенчање у свемиру: Завјете ће изговарати "док падају из авиона"

02.10.2025
20:06
Коментари:0
Холивудски глумци Том Круз и Ана де Армас поново су у центру пажње, овог пута због гласина о изузетно необичном и авантуристичком плану за своје вјенчање.
Према информацијама из свјетских медија, пар разматра опције које превазилазе традиционалне церемоније - од вјенчања под водом, преко изговарања завјета током падобранског скока, па све до вјенчања у свемиру.
Извори блиски пару откривају да Круз, познат по својој страсти према опасним акционим сценама и истраживању свемира, жели да њихов велики дан буде заиста "већи од живота".
Сцена
Како су Том Круз и његова нова дјевојка направили хаос међу бившим љубавима
"Радар Онлине" преноси да су разматрали неколико различитих идеја, при чему је Круз посебно фасциниран могућношћу да буду први пар који ће се вјенчати у свемиру. Такође, помиње се и идеја да изговоре завјете док падају падобраном, што јасно показује да пар жели да њихова церемонија буде што спектакуларнија и по свему незаборавна.
Ове вијести долазе након мјесеци нагађања о њиховој вези, пошто су Круз и Ана виђени заједно на бројним јавним догађајима. Иако ниједан од њих није јавно потврдио романсу, њихова заједничка појављивања држе фанове и медије у сталној напетости.
Сцена
Деценијама га знамо ка Тома Круза, а ово је његово право име
Том Круз је до сада био три пута у браку - са Мими Роџерс, Никол Кидман и Кејти Холмс. Ана де Армас је раније била у браку са шпанским глумцем Марком Клотетом, а такође је била у вези са глумцем Беном Афлеком.
Не треба изоставити да се ове приче шире усљед великих вијести да се Никол Кидман развела од Кита Урбана, али и да Бен Афлек показује знаке љубоморе на Томову везу са Аном.
Иако за сада нема званичних потврда од Круза или Ане де Армас о вјенчању, гласине и даље доминирају. Остаће нам да пратимо да ли ће се ово необично вјенчање заиста и догодити, да ли под водом, у ваздуху или можда изван Земљине атмосфере.
(Ona.rs)
Сцена
2 ч1
Сцена
2 ч1
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму