Цијена злата на рекордном нивоу због обуставе рада америчке владе

Извор:
СРНА
02.10.2025
19:52
Коментари:0
Цијена злата порасла је шести пут заредом и достигла нови рекорд од 3.895 долара по унци, јер је обустава рада америчке Владе подстакла потражњу инвеститора за сигурним уточиштима.
На скок цијене утицали су и релативно лоши подаци о запослености, који су појачали очекивања смањења каматних стопа америчких федералних резерви (ФЕД), пренио је "Трејдинг економикс".
Обустава рада владе пријети да одгоди и кључна економска саопштења, укључујучи податке о запосленима, што је требало да буде објављено сутра.
Економија
Цијена злата сваким даном све већа
Осим тога, могло би да буде пролонгирано и обавјештење о инфлацији потрошачких цијена, заказано за 15. октобар, што може да остави ФЕД са ограниченим подацима прије предстојећих политичких одлука.
Запосленост у приватном сектору у Сједињеним Државама неочекивано је пала у септембру, према најновијем извјештају агенције АДП, што је навело трговце да урачунају два смањења каматних стопа од 25 процентних поена прије краја године.
Цијена злата је сада порасла за скоро 50 одсто ове године, што је најјачи годишњи учинак од 1979. године.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Здравље
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму