Детокс организма: Ево шта ће се десити ако пијете сурутку 7 дана заредом

02.10.2025
19:32
Коментари:0
Ако пијеш сурутку сваког јутра седам дана заредом, твоје тијело почиње да се ресетује – јетра се чисти, пробава се смирује, а осјећај тежине нестаје већ око трећег дана.
Овај природни напитак не обећава чуда, али покреће оно што си дуго занемаривао: унутрашње чишћење без драме.
Сурутка подстиче регенерацију ћелија јетре и помаже у избацивању токсина. Јетра је твој главни филтер, а сурутка је као благи детокс који јој даје предах. Већ након неколико дана, осјећаш се лакше, мање уморно и мање надуто. Аминокиселине из сурутке помажу да се масноће у јетри разграде, а тијело почиње да функционише без застоја.
Сурутка балансира цријевну флору и смањује надутост. Због своје благе киселости и природних пребиотичких својстава, сурутка храни добре бактерије у цријевима. Ако си имао проблема са затвором, надимањем или спорим варењем – ово је твој тихи савезник. Већ трећи дан можеш примијетити да ти стомак не „стоји као камен“.
Савјети
Направите здраве брауни коцке са урмама без печења
Ујутру, прије доручка, попиј 200 мл сурутке.
Увече, прије вечере, још 200 мл.
Не мијешај је са газираним пићима или тешком храном.
Ако ти смета укус, додај пар капи лимуна.
Ако имаш нетолеранцију на лактозу, смањи количину на 100 мл дневно.
Здравље
Ево које поврће помаже у процесу мршављења
Мање надутости
Више енергије
Боље расположење
Лакшу пробаву
Осјећај „чистог тела“ изнутра
Сурутка није магични лијек, али јесте природни ресет. Ако ти треба нешто једноставно, без рекламе и без хемије – ово је твој седмодневни изазов. Не мораш да мијењаш цијели живот, само додај чашу сурутке и гледај како тијело тихо каже „хвала“, преноси Крстарица.
Свијет
1 ч0
Регион
2 ч0
Економија
2 ч0
Сцена
2 ч1
Здравље
5 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
7 ч0
Здравље
7 ч0
Најновије
Најчитаније
21
19
21
14
21
08
21
04
21
00
Тренутно на програму