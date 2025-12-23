Logo
Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

Извор:

Телеграф

23.12.2025

13:34

Коментари:

0
Пуцњава на бициклисте у Италији
Фото: Domestique/X/Screenshot

Страшне ствари десиле су се током недјеље у италијанским Алпима, гдје је непознати починилац отворио ватру на бициклисте у покрету из екипе "Падовани Поло" који су тренирали и спремали се за предстојеће трке.

Све се одиграло у мјесто Вал д'Адиђе, а како наводе италијански медији, непознати починилац испалио је два хица ка бициклистима, али је на сву срећу промашио и нико од њих није био повријеђен.

ILU-STARAC-RUKE-PENZIONER-230925

Друштво

Дио пензионера могао би остати без пензија из ФБиХ

Ипак, сви су претрпјели шок и били су узнемирени због овог инцидента.

За сада се не зна који је мотив овог напада и пуцњаве, а Италијани сматрају да је неко од локалаца био љут због чињенице да бициклисти туда пролазе и да је желио на тај начин да их упозори и уплаши.

Полиција је одмах отворила истрагу поводом наведеног инцидента, а огласио се и предсједник клуба Падовани, Галдино Перуцо.

илу-дуда-цуцла-21102025

Друштво

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

"Свима нам је лакнуло што момци ипак нису повријеђени. Ово је страшно, надам да се више никада неће поновити. Пут је као теретана за наше момке" рекао је Перуцо.

Потом је додао:

"Нажалост, некада се не може ништа против лудила појединаца."

На мрежама су се појавили и снимци језивог инцидента.

