Из аутомобила у покрету пуцао на бициклисте

Страшне ствари десиле су се током недјеље у италијанским Алпима, гдје је непознати починилац отворио ватру на бициклисте у покрету из екипе "Падовани Поло" који су тренирали и спремали се за предстојеће трке.
Све се одиграло у мјесто Вал д'Адиђе, а како наводе италијански медији, непознати починилац испалио је два хица ка бициклистима, али је на сву срећу промашио и нико од њих није био повријеђен.
Ипак, сви су претрпјели шок и били су узнемирени због овог инцидента.
За сада се не зна који је мотив овог напада и пуцњаве, а Италијани сматрају да је неко од локалаца био љут због чињенице да бициклисти туда пролазе и да је желио на тај начин да их упозори и уплаши.
Полиција је одмах отворила истрагу поводом наведеног инцидента, а огласио се и предсједник клуба Падовани, Галдино Перуцо.
"Свима нам је лакнуло што момци ипак нису повријеђени. Ово је страшно, надам да се више никада неће поновити. Пут је као теретана за наше момке" рекао је Перуцо.
Потом је додао:
"Нажалост, некада се не може ништа против лудила појединаца."
На мрежама су се појавили и снимци језивог инцидента.
Crazy scenes in 🇮🇹 Italy... — Domestique (@Domestique___) December 22, 2025
Continental team shot at during training from a passing car.
🎥 Sc Padovani Polo Cherry Bank pic.twitter.com/jsmWBSVPlK
