Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

23.12.2025

12:55

Коментари:

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту
Фото: Уступљена фотографија

Споразум о сарадњи између Министарства просвјете и културе Републике Српске и Јавног фонда за дјечију заштиту којим се додатно дефинишу права и обавезе у вези са суфинансирањем боравка одређених категорија дјеце предшколског узраста у установама које обављају дјелатност предшколског васпитања и образовања потписали су данас министар просвјете и културе Боривоје Голубовић и в.д. директора Јавног фонда за дјечију заштиту Недељко Јовић.

Овим споразумом стране потписнице ближе дефинишу међусобна права и обавезе у вези са исплатом накнаде средстава предшколским установама и установама које у складу са новим Законом о предшколском васпитању и образовању обављају дјелатност предшколског васпитања, а за суфинансирање боравка дјеце од девет мјесеци до поласка у школу којима је утврђен статус дјеце без родитељског старања и дјеце са сметњама у развоју која имају налаз и мишљење стручне комисије о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју.

Ранијим споразумом ова права и обавезе била су дефинисана на начин да је Јавни фонд за дјечију заштиту обезбјеђивао накнаду за суфинансирање боравка наведене категорије дјеце у предшколској установи, док је новим споразумом ово право проширено и на дјецу из исте категорије која бораве у основним школама и установама социјалне заштите које обављају дјелатност предшколског васпитања и образовања, чиме је извршено усклађивање Споразума са новим Законом о предшколском васпитању и образовању.

Циљ споразума је стварање оптималних услова за правилан раст и развој дјеце, како би свако дијете, без обзира на средину из које потиче и своје индивидуалне могућности, имало услове за здрав почетак живота и како би достигло свој пуни потенцијал.

Поменуто право до сада је користило 499 дјеце, а која су у протеклих пет година, похађала преко 40 предшколских установа, како јавних тако и приватних, широм Републике Српске.

Јавни фонд за дјечију заштиту је за ове намјене до сада издвојио средства у износу од 963.928,9 КМ.

