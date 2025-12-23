Орбан: Рат прождире будућност нација

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да рат прождире будућност нација и да његова земља то зна након два свјетска рата.
"Мађарска зна шта значи рат. Два изгубљена свјетска рата, милиони мртвих, деценије напретка избрисане. Рат не гради нације, он прождире њихову будућност", објавио је Орбан на "Иксу".
Он је додао да сјећање на губитак живи у сржи и инстинктима Мађара.
"Други, чини се, сјећају се само нејасно, упадајући у спекулације и профитерство. Ми се јасно сјећамо, знак `стоп` јарко трепери са наше тачке гледишта", навео је мађарски премијер.
