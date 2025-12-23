Logo
Large banner

Орбан: Рат прождире будућност нација

Извор:

СРНА

23.12.2025

12:49

Коментари:

0
Орбан: Рат прождире будућност нација
Фото: Tanjug/AP

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да рат прождире будућност нација и да његова земља то зна након два свјетска рата.

"Мађарска зна шта значи рат. Два изгубљена свјетска рата, милиони мртвих, деценије напретка избрисане. Рат не гради нације, он прождире њихову будућност", објавио је Орбан на "Иксу".

Першун

Здравље

Зашто би требали да першун једемо баш сваки дан?

Он је додао да сјећање на губитак живи у сржи и инстинктима Мађара.

"Други, чини се, сјећају се само нејасно, упадајући у спекулације и профитерство. Ми се јасно сјећамо, знак `стоп` јарко трепери са наше тачке гледишта", навео је мађарски премијер.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поново ухапшена Грета Тунберг

Свијет

Поново ухапшена Грета Тунберг

1 ч

0
Три године затвора возачу који је пијан и дрогиран усмртио пјешака

Хроника

Три године затвора возачу који је пијан и дрогиран усмртио пјешака

1 ч

0
Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

БиХ

Можемо ли ускоро очекивати нове цијене возачких дозвола у БиХ

1 ч

0
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Бања Лука

Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

1 ч

4

Више из рубрике

Поново ухапшена Грета Тунберг

Свијет

Поново ухапшена Грета Тунберг

1 ч

0
Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

Свијет

Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

2 ч

0
Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован

Свијет

Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован

3 ч

0
Дјевојку повукли таласи у море

Свијет

Дјевојка позирала на стијенама, па услиједио језив тренутак

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

16

У воду за чишћење додајте двије кашике овог састојка и под ће блистати као у хотелу

14

16

Кренули у Њемачку да купе ауто, завршили онесвијешћени и опљачкани на аутопуту

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner