Logo
Large banner

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Извор:

Телеграф

01.02.2026

21:26

Коментари:

0
Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу
Фото: Pixabay

„Три године сам му давала срце на длану, а он је покушао да ми унакази лице. Данас, док гледам своје ране, не боли ме толико посјекотина од ножа, колико сазнање да сам поред себе имала звијер која је чекала тренутак да ме убије.“

Овако своју потресну причу за портал ''Телеграф.рс'' почиње дјевојка Р. С. (23) из Апатина, дјевојка која је тек пуком срећом и невјероватном храброшћу извукла живу главу из крвавог пира који се догодио 23. јануара на Вождовцу, око четири сата ујутру.

Пожар камион-01022026

Србија

Запалио се камион пун пелета: Брзом интервенцијом спријечена катастрофа

Ноћ која се претворила у кланицу

Све је, каже, било у реду док се није зачуо звук који је покренуо лавину бијеса.

"Била сам са њим, са О. Х., човјеком са којим сам, уз прекиде, провела посљедње три године. Вјеровала сам да га познајем. Али, у четири ујутру, зазвонио ми је телефон. Звао ме је друг. Тај обичан, људски позив, у њему је пробудио нешто нељудско. Почео је да вришти, да ме назива најпогрднијим именима која дјевојка може да чује. Одједном, у руци му је бљеснуо нож скакавац", дрхтавим гласом се присјећа Р. С.

„Сјекао ме је гдје је стигао“

Оно што је услиједило, подсећа на сцене из филмова страве. Без трунке оклијевања, младић, иначе држављанин Авганистана, кренуо је оштрицом директно на њено лице.

илу-снијег-24012026

Србија

Ледени талас се вратио: Милош Велики затрпан

"Осјетила сам оштар рез на образу. Крв је шикнула истог тренутка. У том мраку, док сам покушавала да схватим шта се дешава, он није стајао. Успјела сам некако да га одгурнем, да му се супротставим, али он је наставио да ме сијече по бутинама. Сваки замах ножем био је праћен увредом. Борила сам се за голи живот, буквално рукама и ногама, док ме је адреналин држао да не паднем у несвијест од бола и страха."

Бијег у слободу и потрага за насилником

Инат и жеља за животом били су јачи од страха. У општој борби и хаосу, Р. С. је искористила тренутак његове непажње. Полунага и обливена крвљу, истрчала је на улицу.

"Нисам знала гдје трчим, само сам жељела да будем што даље од тог стана. Срећом, наишао је такси. Улетјела сам у возило као без душе, остављајући трагове крви на сједишту. Таксиста ме је одмах одвезао у Ургентни центар. Тамо су ме крпили, тамо ме је затекла и полиција. Испричала сам им све, јер тај монструм не смије више никоме ово да уради", каже она.

Болница

Здравље

Пријети нова епидемија: Због ових симптома се може развити и рак

Полиција је одмах након њене пријаве расписала потрагу за О. Х., али он је и даље у бјекству.

На крају своје болне исповијести, Р. С. је жељела да упути јавни апел свим женама које се налазе у сличним ситуацијама или трпе било који вид тортуре:

"Молим вас, не плашите се! Немојте мислити да ће се он промијенити или да ће бити боље. Ја сам ћутала и мислила да га познајем, а замало сам завршила у ковчегу. Не дозволите да вас страх паралише. Насилници су кукавице који су јаки само док мисле да ћете ћутати. Пријавите га одмах, пријавите први шамар, прву увреду, прву пријетњу. Не чекајте сутра, јер за неке дјевојке то сутра никада не дође. Будите храбре, спасите себи живот на вријеме - ја сам своју слободу платила ожиљцима које ћу носити цијелог живота, али сам бар жива!".

Подијели:

Тагови:

Насиље

napad nožem

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

Економија

Стигле су прве јагоде: Шокантно, кисели купус их стигао са цијеном

3 ч

0
Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

Регион

Полиција заплијенила 150 килограма марихуане, ухапшене три особе

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Потврђен вирус мајмунских богиња

3 ч

0
Атлетски савез прогласио најбоље

Остали спортови

Атлетски савез РС прогласио најбоље: Самарџић и Пелемиш обиљежили 2025.

3 ч

0

Више из рубрике

Хорор у фирми: Након свађе шипком претукао колегу, мушкарац задобио тешке повреде

Хроника

Хорор у фирми: Након свађе шипком претукао колегу, мушкарац задобио тешке повреде

4 ч

0
Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе

Хроника

Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе

6 ч

0
Пијани мушкарац демолирао кафић, па пријетио дјевојци да ће је убити

Хроника

Пијани мушкарац демолирао кафић, па пријетио дјевојци да ће је убити

7 ч

0
Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?

Хроника

Жена пронашла бомбу у дворишту куће: Мета био њен син?

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Томпсон скупо коштао рукометаше Хрватске

21

49

Очекивано: Хрвати поново славили уз Томпсона

21

44

Ана Бекута се коначно огласила након напада у Чачку

21

39

Милена Поповић поново показала бујне груди

21

26

Преживјела пакао са партнером: Сјекао је ножем гдје је стигао, једва извукла живу главу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner