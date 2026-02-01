Logo
Хтио да спаси кућу од пожара, па запалио супругу и себе

Телеграф

01.02.2026

17:48

0
Фото: Pixabay

Детаљи стравичне несреће која се догодила у уторак увече у насељу Пударци указују на то да је трагедија могла бити још већа.

Према најновијим незваничним сазнањима, до експлозије није дошло само у пећи, већ је у питању била ланчана реакција која је супружнике Д. М. (58) и М. М. (54) оставила са тешким опекотинама.

Храброст која је прерасла у трагедију

Како се сазнаје, Д. М. је намјеравао да убрза потпалу ватре користећи нитро разређивач. Међутим, у тренутку сипања, пламен је моментално захватио флашу коју је држао у руци.

У покушају да спријечи пожар у кући и заштити породицу, мушкарац је дограбио запаљену флашу и потрчао ка излазу како би је изнио напоље. Нажалост, прије него што је успио да је избаци, флаша је под притиском гасова експлодирала у његовим рукама, а ватрена стихија је захватила и њега и његову супругу која се налазила у близини.

Борба за живот у КЦС

Љекари у Клиничком центру Србије боре се за опоравак супружника који су задобили повреде опасне по живот. Жена је хоспитализована са опекотинама које покривају чак 35 одсто површине тијела. Њен супруг задобио је опекотине на 16 одсто тијела, углавном на рукама и торзу.

Обоје су задржани на интензивној њези, а с обзиром на то да су у питању опекотине другог и трећег степена, процес опоравка ће бити дуг и неизвјестан.

Љекари упозоравају да су опекотине које захватају више од 30% коже изузетно критичне због ризика од сепсе и отказивања органа. Нитро разрјеђивач је једна од најопаснијих материја у домаћинству јер његова испарења постају експлозивна већ на собној температури.

Увиђај је потврдио да је ватра била локализована након експлозије, али су посљедице по здравље супружника катастрофалне.

Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

пожар

Експлозија

Коментари (0)
