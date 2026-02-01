Logo
Едита Арадиновић проговорила о другом стању

01.02.2026

17:29

Коментари:

0
Пјевачица Едита Арадиновић проговорила је о трудноћи, те тврди да још увијек није искусила многе симптоме које имају жене у другом стању.

Наиме, она је у фази када обраћа пажњу на сваку промјену у организму, као и да је беба била планирана, односно, да се ништа није са њеним партнером десило случајно.

Мина костић каспер

Сцена

Чекај да размислим: Мина Костић не зна таблицу множења, Каспер шокиран поред ње

"Трудна сам и то је једна лијепа и нормална вијест. Ово је била једна здрава одлука и није се десило тек тако. Не знам сад шта бих вољела и како бих вољела, али не бих да на дијете сад као преносим неке своје фрустрације. Можда на примјер не бих вољела да се бави јавним послом, на примјер. Не знам на примјер да ли жене одлепе у трудноћи због хормона. Не знам ни јесам ли ја одлепила", рекла је Едита Арадиновић за Восткаст.

Све насмијала објавом на мрежама

Иначе, пјевачица је недавно многе насмијала својим поступком, када се снимила док је јела палачинке и слаткише у три ујутру, пише Блиц.

"Да ли могу да будем већа свиња?! Зашто сам толика свиња? Ето, нервирам се", изјавила је Едита у видеу који је подијелила на Тиктоку, након што се препустила уживању у пици и газираном пићу послије наступа, али и палачинкама.

