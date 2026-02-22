Бака Прасе добија нове пријетње: "Киднаповали су.."

Извор:
Јујтујбер Богдан Илић познатији као Бака Прасе и након паљења аутомобила добија пријетње, а како је сада открио један тиктокер је због њега киднапован.
Бака Прасе је рекао да људи који су наредили да му се запали аутомобил не престају да га застрашују.
- Колико год смијешно звучало, Тони Монтана је киднапован прије три дана због мене, али су га брзо пустили. Неколико ликова са фантомкама су га спаковали у кола и натјерали да прочита поруку и да ми поручи да ћу завршити упуцан ако не будем урадио шта ми кажу и да сам ћаци у покушају да окрену народ против мене и све то ничим изазвани... У питању су исти људи који стоје иза паљења мог Барбуса - написао је на свом Инстаграму Богдан, те као доказ приложио поруке које му је неко послао, а у којима пише како је Тони испричао да је био киднапован, али да случај не пријављује полицији због пријетњи.
- Зове ме Тони, плаче... Каже: "Брате нахватали су ме са фантомкама и убацили у ауто и морао сам да снимим оно и да прочитам. Рекли су ако одем у полицију да ће ми побити породицу, ја ништа нисам крив ја сам сиротиња. Рекли су да јавим Баки ако се кандидује за предсједника да ће завршити као комшија", писало је у порукама које је добио јутјубер.
- Отимају недужне људе да би шта? Пренијели поруку? Који си ти ку**ев криминалац и улица када киднапујеш Тонија Монтану да пренесе поруку Баки Прасету? Треба да вас буде срамота ако је "улица" на ово спала. Ако имате проблем са мном, ријешите га са мном, а не да угрожавате невине људе.
У једној од порука је писало: "Рекли су да јавим Баки ако се кандидује за предсједника да ће завршити као комшија".
- Кад смо код невиних људи, је л' ја треба да се плашим за свој живот иако сам поштено зарадио сваки динар јер ме спопадају искомплексирани уличари? А што се тиче кандидатуре, сада сам сигуран да ће се десити јер ћу се постарати да овакви људски промашаји сви заглаве доживотну робију. До тада, могу да дођу да ми запале ј**а - написао је Бака Прасе на свом Инстаграму.
Иначе, осумњиченом Зорану Р. (23), који је прије неколико дана запалио аутомобил јутјуберу Богдану Илићу, одређен је притвор. Како се наводи, притвор му је одређен на најдуже 30 дана због сумње да ће поновити кривично дјело.
- Судија за претходни поступак Вишег суда у Београду је дана 19.02.2026. године донео рјешење којим је према окривљеном З.Р. одредио притвор, који му по том рјешењу може трајати најдуже 30 дана. Притвор је према окривљеном З.Р. одређен из законских разлога прописаних одредбом члана 211 став 1 тачка 2 и 3 Законика о кривичном поступку, односно усљед постојања особитих околности које указују да ће ометати поступак утицањем на свједоке, као и будући да постоје особите околности које указују да ће у кратком временском периоду поновити кривично дјело. Окривљеном З.Р. на терет се ставља извршење кривичног дјела Изнуда у покушају из члана 214 став 3 у вези става 1 у вези члана 30 Кривичног законика у стицају са кривичним дијелом Изазивање опште опасности из члана 278 став 1 Кривичног законика.Против наведеног решења дозвољена је жалба кривичном ванпретресном већу Вишег суда у Београду, у року од три дана од пријема рјешења - стоји у саопштењу Вишег суда у Београду.
