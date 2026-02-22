Logo
Инфлуенсер бацио 10.000 евра с балкона у Бечу, настао хаос на улици

Аваз

22.02.2026

09:48

Фото: Printscreen/Instagram

У доњем дијелу бечке улице Маријахилфер Штрасе инфлуенсер Максимилијан Вајсенбек, познат под надимком MaxaMillion, с балкона је разбацао 10.000 еура у готовини, што је изазвало праву пометњу и гурање међу окупљенима који су покушавали дохватити новчанице.

Вајсенбек, који се на друштвеним мрежама представља као MaxaMillion, скренуо је пажњу јавности овим необичним потезом. Иако су Беч захватили снијег и ниске температуре, стотине младих окупиле су се након што се проширила информација да познати инфлуенцер припрема несвакидашњи перформанс.

С балкона једне зграде на прометној улици Вајсенбек је бацио 10.000 евра у облику новчаница, које су се распршиле у зимској вечери.

Млади су, у жељи да ухвате што више новца, почели се гурати и јурили за летећим новчаницама, док су се поједини оклизнули на снијегом прекривеном тлу. Убрзо је владала велика гужва, вика и метеж, па је призор више подсјећао на масовни догађај него на спонтану маркетиншку акцију усред Беча.

Акција је била осмишљена као промоција његове марке Gamechanger Socks, али се претворила у турбулентно дешавање које је многе пролазнике оставило затеченим. У кратком периоду Маријахилфер Штрасе се претворила у мјесто на којем је било тешко одржати ред и прегледност ситуације.

бака прасе

Сцена

Бака Прасе добија нове пријетње: "Киднаповали су.."

За Maximiliana ово није први пут да се необичним наступима пробија у медије. На једној модној ревији Филипа Плајна у Милану ушетао је међу моделе и изашао на писту, чиме је привукао велику пажњу на друштвеним мрежама.

