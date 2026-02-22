Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

Извор:
Како пише Дневни аваз, Един Которић (1973) из Новог Села код Тежња злостављао је 11 малољетних особа, а сумња се да је тај број већи.
Тужилаштву Зеничко-добојског кантона послали су упит да ли је формиран предмет против Которића на основу писања медија.
"Сходно наведеном овим путем обавјештавамо Вас да је увидом у евиденције Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона утврђено да у овом Тужилаштву није формиран предмет, нити су подузете мјере и радње из надлежности Тужилаштва, а у вези, како наводите, медијских писања о најмање 11 особа које тврде да су као малољетне биле жртве лица иницијала Е. К.", речено је за Аваз.
У даљем тексту су потврдили оно што је „Аваз“ и раније објављивао.
"Међутим, овим дописом обавјештавамо Вас да је ово Тужилаштво запримилио двије кривичне пријаве против горе именованог, а у којим пријавама се као оштећени наводе малодобна лица. С обзиром на то да се предмети налазе у фази пријаве, те с циљем заштите поступка нисмо у могућности доставити више информација о предметима", написали су из Тужилаштва ЗДК за „Аваз“.
Прва је пријава Мехе Мулалића, оца дјевојчице над којом је Которић извршио блудне радње, за шта је и осуђен. Мулалић је у „Авазовом интервјуу“ од 22. јануара ове године ексклузивно открио да је против Которића поднио још једну кривичну пријаву, али није желио откивати о чему се ради јер је ријеч о малољетном лицу. Детаљи су познати редакцији „Аваза“.
Друга пријава је од још једног оца, који је 2. фебруара говорио у „Авазовом интервјуу“ заједно са кћерком, која је била жртва Которића.
Дјевојка је тада, анонимно, уз заштиту идентитета, испричала како ју је Которић злостављао када је имала шест година.
Ипак све ово, очигледно, није довољно да Тужилаштво покрене истражне радње, иако то могу да ураде на основу писања медија и сумње да је кривично дјело почињено, а у овом случају постоје изјаве више свједока да се ради о серијском предатору и педофилу који годинама системски злоставља дјецу, а који је све вријеме на слободи.
"Стављао ме на своја кољена и завлачио ми је руке у гаћице. То је урадио неколико пута. Сваки пут сам мислила океј неће више, али би он то урадио поново", рекла је дјевојка.
Један дан је предложио да играју жмурке и одвео ју је на крај баште која је велика и гдје их нису могли видјети.
"И завукао ми је руку у гаћице и кренуо ме скидати. Како ме скидао, ја сам погледала, у другој руци је држао свој сполни орган. Извадио га је", описала је дјевојка шта се догађало.
