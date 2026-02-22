Logo
Large banner

Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња

Извор:

Аваз

22.02.2026

09:28

Коментари:

0
Запримљене двије пријаве против серијског предатора из Тешња
Фото: Avaz

Како пише Дневни аваз, Един Которић (1973) из Новог Села код Тежња злостављао је 11 малољетних особа, а сумња се да је тај број већи.

Тужилаштву Зеничко-добојског кантона послали су упит да ли је формиран предмет против Которића на основу писања медија.

"Сходно наведеном овим путем обавјештавамо Вас да је увидом у евиденције Кантоналног тужилаштва Зеничко-добојског кантона утврђено да у овом Тужилаштву није формиран предмет, нити су подузете мјере и радње из надлежности Тужилаштва, а у вези, како наводите, медијских писања о најмање 11 особа које тврде да су као малољетне биле жртве лица иницијала Е. К.", речено је за Аваз.

полиција србија

Сцена

Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији

У даљем тексту су потврдили оно што је „Аваз“ и раније објављивао.

"Међутим, овим дописом обавјештавамо Вас да је ово Тужилаштво запримилио двије кривичне пријаве против горе именованог, а у којим пријавама се као оштећени наводе малодобна лица. С обзиром на то да се предмети налазе у фази пријаве, те с циљем заштите поступка нисмо у могућности доставити више информација о предметима", написали су из Тужилаштва ЗДК за „Аваз“.

Пријаве родитеља

Прва је пријава Мехе Мулалића, оца д‌јевојчице над којом је Которић извршио блудне радње, за шта је и осуђен. Мулалић је у „Авазовом интервјуу“ од 22. јануара ове године ексклузивно открио да је против Которића поднио још једну кривичну пријаву, али није желио откивати о чему се ради јер је ријеч о малољетном лицу. Детаљи су познати редакцији „Аваза“.

Друга пријава је од још једног оца, који је 2. фебруара говорио у „Авазовом интервјуу“ заједно са кћерком, која је била жртва Которића.

Д‌јевојка је тада, анонимно, уз заштиту идентитета, испричала како ју је Которић злостављао када је имала шест година.

Ипак све ово, очигледно, није довољно да Тужилаштво покрене истражне радње, иако то могу да ураде на основу писања медија и сумње да је кривично д‌јело почињено, а у овом случају постоје изјаве више свједока да се ради о серијском предатору и педофилу који годинама системски злоставља д‌јецу, а који је све вријеме на слободи.

Потресна исповијест жртве

"Стављао ме на своја кољена и завлачио ми је руке у гаћице. То је урадио неколико пута. Сваки пут сам мислила океј неће више, али би он то урадио поново", рекла је д‌јевојка.

Један дан је предложио да играју жмурке и одвео ју је на крај баште која је велика и гд‌је их нису могли вид‌јети.

"И завукао ми је руку у гаћице и кренуо ме скидати. Како ме скидао, ја сам погледала, у другој руци је држао свој сполни орган. Извадио га је", описала је д‌јевојка шта се догађало.

Подијели:

Тагови :

предатор

Тешањ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Терористички напад у Украјини

Свијет

Терористички напад у Украјини

2 ч

0
Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији

Сцена

Здравко Чолић два сата давао изјаву о бомбашком нападу: Откривено шта је испричао полицији

3 ч

0
rondale moore izvršio samoubistvo

Остали спортови

Рондејл Мур одузео себи живот

3 ч

0
Бака Прасе добија нове пријетње: "Киднаповали су.."

Сцена

Бака Прасе добија нове пријетње: "Киднаповали су.."

3 ч

0

Више из рубрике

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

Хроника

Драма у Грачаници: Прекинута пљачка, лопови пуцали на полицију

16 ч

1
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Туча у Приједору: Учествовали жене и мушкарци

18 ч

0
Ударен пјешак у требињу

Хроника

Узнемирујући снимак! Прегазила дјевојчицу на пјешачком у Требињу

18 ч

0
Полиција истражује напад на ватерполисте Борца

Хроника

Полиција истражује напад на ватерполисте Борца

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

57

Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

11

54

Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

11

53

Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

11

30

Коверта за бабине изазвала расправу: "Каква су то измишљања?!"

11

16

Хапшење због напада на ватерполисте Борца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner