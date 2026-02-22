На помолу нови скандал који ће дотући краљевску породицу: Чарлс је знао све?

Извор:
Курир
22.02.2026
10:34
Коментари:1
Како ексклузивно наводи The Mail on Sunday, краљ Чарлс је још 2019. године био упозорен да се име краљевске породице „злоупотребљава“ због сумњивих пословних веза његовог брата.
У мејлу који је послао узбуњивач, Бакингемска палата је упозорена да је бивши војвода од Јорка имао тајне финансијске везе са контроверзним милионером и финансијером Дејвидом Роландом, који је, како се наводи, користио своје контакте у краљевским круговима.
Преписка до које су новинари дошли сугерише и да је Prince Andrew, који је у четвртак ухапшен због сумње на злоупотребу положаја, дозволио Роланду да практично учествује у његовим званичним дужностима.
Свијет
Ендру имао милионски договор са Епстином
Ова размена мејлова могла би додатно да увуче Charles III у кризу покренуту Ендруовим везама са Jeffrey Epstein, као и оптужбама да је осуђеном педофилу прослеђивао потенцијално поверљива и осетљива државна документа.
Ендру је својевремено рекао Епстајну да је Роланд његов „финансијер од поверења“. Банкар и његов син Џонатан придруживали су се Ендруу на путовањима која је обављао у својству британског трговинског изасланика између 2001. и 2011. године, а чије су трошкове сносили порески обвезници. Посећивали су, између осталог, Кину и више бивших совјетских држава.
Свијет
Британска полиција претресла вилу Ендруа, забринут и краљ Чарлс
Током више година, Ендру је, према наводима, Роланда упознавао са пословним приликама произашлим из његовог званичног ангажмана. Да је однос био обострано користан, указује и податак да је Роланд једном приликом дао 40.000 фунти Ендруовој бившој супрузи, Sarah Ferguson, ради отплате дугова, а да је 2017. године измирио и 1,5 милиона фунти Ендруовог кредита.
У августу 2019. године узбуњивач, који је тврдио да има детаљна сазнања о пословним договорима између Ендруа и Роланда, послао је мејл Чарлсу, тадашњем принцу од Велса, преко адвокатске канцеларије Farrer & Co. Упозорио је на, како је наведено, „Дејвидову злоупотребу краљевске породице“.
Свијет
Краљ Чарлс се огласио након хапшења бившег принца Ендруа
„Поступци Његовог Краљевског Височанства војводе од Јорка сугеришу да он свој однос са Дејвидом Роландом сматра важнијим од односа са сопственом породицом“, наводило се у поруци.
Узбуњивач је потом послао још један мејл Роланду, ставивши у копију Чарлсовог приватног секретара Клајва Алдертона и адвоката покојне краљице, Марка Бриџиса. У поруци је наведено: „Приложени докази недвосмислено показују да сте злоупотребили име краљевске породице.“
Свијет
Језиво: Бивши британски принц Ендру осумњичен да је посматрао мучење дјевојчице!
У мејлу се износе и оптужбе да је Роланд „платио војводи од Јорка како би обезбедио луксембуршку банкарску лиценцу“ за своју приватну банку Banque Havilland, уз навођење података који су наводно представљали детаље Ендруовог банковног рачуна.
Лист наводи и да је Ендру позвао Џонатана Роланда на састанак у Бакингемску палату, којем је присуствовао и британски амбасадор у Црној Гори, с циљем подстицања пословних амбиција породице Роланд. Амбасадор је, према тим наводима, ставио на располагање владино особље, док је Ендру поделио свој план службене посете Црној Гори у својству трговинског изасланика.
Свијет
Испливале нове језиве слике бившег принца: На њима је и дијете
Преписка указује и да је један британски дипломата у Москви оценио да је догађај у Палати био „велики успех“, те је Роландове повезао са британском амбасадом у Београду, која је у то време покривала и Црну Гору.
Посланици су у суботу позвали полицију да испита доказе које је прикупио лист. Ендру доследно негира било какву кривицу.
Извор из Бакингемске палате навео је да, с обзиром на актуелну полицијску истрагу, „није могуће давати коментаре на мејл узбуњивача“, додајући да би сав релевантан материјал требало доставити надлежним органима.
Новинари су понудили да поделе документацију са полицијом, а на питање да ли ће ти докази постати део истраге, портпарол је поручио да „у овом тренутку немају шта да додају ранијим изјавама“.
Свијет
Ендру први члан британске краљевске породице који је ухапшен у посљедњих 400 година
Истовремено расте притисак на владу да донесе закон којим би Ендру био уклоњен из линије наслеђивања, где се тренутно налази на осмом месту.
Огласила се и Gloria Allred, адвокатица која је заступала 27 Епстајнових жртава, позвавши краља Чарлса, као и принца и принцезу од Велса, да дају изјаве полицији.
Најновије
Најчитаније
11
57
11
54
11
53
11
30
11
16
Тренутно на програму