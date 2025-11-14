Logo
Краљ Чарлс прославио 77. рођендан

Извор:

Танјуг

14.11.2025

20:46

Краљ Чарлс
Фото: Танјуг/АП

Британски краљ Чарлс прославио је у петак, 14. новембра, 77. рођендан у замку Кифартф у Велсу, у пратњи краљице Камиле, гдје се срео са многим локалним личностима из свијета културе, преноси ББЦ.

Краљ Чарлс Трећи је на пријему исјекао рођенданску торту направљену у облику 200 година старог замка, а касније се састао са великим бројем људи, који су се склонили од олује Клаудија која је погодила тај дио земље.

Раније данас, Бакингемска палата је објавила нову фотографију краља Чарлса, на којој је приказан на свом имању Сандрингем у Норфолку, како држи пастирски штап, преноси Тањуг.

Током посјете јужном Велсу, ученици су читали поезију у основној школи Сајфартфа за краљицу Камилу, док је краљ Чарлс званично отворио метро станицу Јужног Велса у Тафс Велу, близу Кардифа.

Краљ Чарлс III

rođendan

