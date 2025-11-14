Краљ Чарлс прославио 77. рођендан

Извор:
Танјуг
14.11.2025
20:46
Коментари:0
Британски краљ Чарлс прославио је у петак, 14. новембра, 77. рођендан у замку Кифартф у Велсу, у пратњи краљице Камиле, гдје се срео са многим локалним личностима из свијета културе, преноси ББЦ.
Краљ Чарлс Трећи је на пријему исјекао рођенданску торту направљену у облику 200 година старог замка, а касније се састао са великим бројем људи, који су се склонили од олује Клаудија која је погодила тај дио земље.
What a special birthday surprise at Cyfarthfa Castle - showcasing what the Welsh do best! 🏴🎶 pic.twitter.com/4At3VzZyJl— The Royal Family (@RoyalFamily) November 14, 2025
Раније данас, Бакингемска палата је објавила нову фотографију краља Чарлса, на којој је приказан на свом имању Сандрингем у Норфолку, како држи пастирски штап, преноси Тањуг.
Током посјете јужном Велсу, ученици су читали поезију у основној школи Сајфартфа за краљицу Камилу, док је краљ Чарлс званично отворио метро станицу Јужног Велса у Тафс Велу, близу Кардифа.
