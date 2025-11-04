Дејвид Бекам постао витез: Одликовао га краљ Чарлс на посебној церемонији

Извор:
Курир
04.11.2025
16:50
Коментари:0
Бивши фудбалер и успјешна медијска личност Дејвид Бекам одликован је за допринос спорту и хуманитарном раду на свечаности у дворцу Виндзор. На церемонији је носио сиво одијело које је дизајнирала његова супруга Викторија, „Lady Beckham“, која га је пратила тог дана.
На питање да ли је разговарао са краљем током церемоније, Бекам је кроз осмијех рекао:
"Био је прилично импресиониран мојим одијелом. Он је вјероватно најелегантније обучени мушкарац којег познајем, тако да је годинама био инспирација за многе моје модне изборе и дефинитивно је инспирисао овај изглед. То је нешто што ми је направила моја супруга. Погледао сам старе слике краља из времена када је био млад, у јутарњим одијелима, и помислио у реду, то желим да носим. Показао сам то Викторији, и она је то савршено урадила.“
Бекам је признао да га је дојдела титуле витезова дубоко дирнула још откако је објављена вијест да се налази на краљевој рођенданској листи почасти раније ове године.
"Имао сам, наравно, среће у каријери освојио сам много и урадио оно што сам волио али да добијем овакво признање, да постанем витез, то превазилази све што сам икада могао да замислим,“ рекао је он па додао:
"Искрено, бити дјечак из Источног Лондона, рођен у Лејтонстону, и сада стајати у дворцу Виндзор пред Његовим височанством најважнијом и најпоштованијом институцијом на свијету, то је невјероватан тренутак. Ово је без сумње мој најпоноснији тренутак у животу.“
Бекам је додао да му је велика част што је препознат не само због спортских успјеха, већ и због хуманитарног рада који спроводи још од тинејџерских дана.
"Врло рано сам схватио да људи слушају оно што говорим и да је то моћан алат када је ријеч о добротворном раду,“ објаснио је.
"Мислим да је то због каријере коју сам имао, тимова за које сам играо, трофеја које сам освојио и поштовања које сам стекао. То је разлог зашто људи обраћају пажњу, и то је заиста моћна ствар у свету хуманитарних активности. Брзо сам увидио да можемо да покренемо промене кроз оно што кажем и у чему учествујем и зато ми је то толико важно.“
Поред богате фудбалске каријере, Бекам је годинама посвећен бројним хуманитарним иницијативама, међу којима је и улога амбасадора добре воље УНИЦЕФ-а, коју обавља од 2005. године.
„Не радим то зато што морам, нити зато што ми је неко рекао да морам, радим зато што сматрам да је важно.“
Бекамова витешка титула представља круну његове спортске и хуманитарне каријере, али и емотивни доказ да скромни дјечак из Источног Лондона може да стане раме уз раме с краљем и да буде пример поштовања, стила и срца.
