ФИФА суспендовала Партизан

Фудбалски клуб Партизан суочава се са новим проблемима, након што је ФИФА рано јутрос донијела одлуку о суспендовању клуба, због чега црно-бијели неће моћи да региструју нове играче у наредна три прелазна рока, односно до љета 2027. године.
Одлука ће, како јавља "Спорт Клуб", бити коначно спроведена преко Дисциплинске и етичке комисије Фудбалског савеза Србије, на чијем челу се налази Иван Николић.
Разлог суспензије су неизмирена дуговања у „случају Патрик Андраде“, гдје је Партизан је изгубио спор пред Судом за спортску арбитражу у Лозани и обавезан је да исплати 1,3 милиона евра бившем играчу, који је у клубу играо од љета 2022. до лета 2023. године. Андраде је за црно-беле уписао 26 наступа, постигао два гола и забележио три асистенције.
Поред тога, менаџер који је довео Андрадеа у клуб такође је поднио тужбу због неисплаћених дуговања од око 270.000 евра. Такође, Партизан до 15. јануара, када слиједи мониторинг УЕФА, мора да измири сва дуговања како би задржао европску лиценцу.
