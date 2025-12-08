Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Извор:
Међународна фудбалска федерација (ФИФА) саопштила је да ће фудбалери имати обавезну троминутну паузу за хидратацију у оба полувремена на свакој утакмици предстојећег Свјетског првенства 2026. године у САД, Канади и Мексику.
Како се наводи, судија ће прекинути игру 22 минута послије почетка полувремена како би се играчи хидрирали или освјежили.
То ће се спроводити на свим утакмицама, без обзира на временске и температурне услове.
''За сваку утакмицу, без обзира гдје се игра, да ли постоји кров или која је температура, биће троминутна пауза за хидратацију. Биће три минута од звиждука до звиждука у оба полувремена. Ако дође до прекида игре у 20. или 21. минуту, то ће бити ријешено на лицу мјеста са судијом'', изјавио је шеф организационог одбора Свјетског првенства 2026. Маноло Зубирија.
Мундијал ће бити одржан од 11. јуна до 19. јула 2026. године у 16 градова САД, Канаде и Мексика.
Репрезентације ће бити подијељене у 12 група, које се састоје од по четири тима. Пролаз у шеснаестину финала оствариће по двије најбоље екипе из сваке групе, те осам од 12 трећепласираних репрезентација.
Први пут у историји Мундијала за трофеј ће се борити 48 репрезентација. То значи да ће се играти 104 умјесто 64 меча, као што је био случај до сада.
