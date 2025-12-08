Logo
Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Извор:

Танјуг

08.12.2025

19:58

Коментари:

0
Шта кажете на ново правило које је ФИФА одредила за Мундијал 2026.?

Међународна фудбалска федерација (ФИФА) саопштила је да ће фудбалери имати обавезну троминутну паузу за хидратацију у оба полувремена на свакој утакмици предстојећег Свјетског првенства 2026. године у САД, Канади и Мексику.

Како се наводи, судија ће прекинути игру 22 минута послије почетка полувремена како би се играчи хидрирали или освјежили.

Црвена звезда Босна

Кошарка

Црвена звезда поразила Босну у Сарајеву

То ће се спроводити на свим утакмицама, без обзира на временске и температурне услове.

''За сваку утакмицу, без обзира гдје се игра, да ли постоји кров или која је температура, биће троминутна пауза за хидратацију. Биће три минута од звиждука до звиждука у оба полувремена. Ако дође до прекида игре у 20. или 21. минуту, то ће бити ријешено на лицу мјеста са судијом'', изјавио је шеф организационог одбора Свјетског првенства 2026. Маноло Зубирија.

Мундијал ће бити одржан од 11. јуна до 19. јула 2026. године у 16 градова САД, Канаде и Мексика.

Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Фудбал

Трамп заплесао током жријеба за Мундијал: Снимак постао хит

Репрезентације ће бити подијељене у 12 група, које се састоје од по четири тима. Пролаз у шеснаестину финала оствариће по двије најбоље екипе из сваке групе, те осам од 12 трећепласираних репрезентација.

Први пут у историји Мундијала за трофеј ће се борити 48 репрезентација. То значи да ће се играти 104 умјесто 64 меча, као што је био случај до сада.

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Fifa

