У Бањалуци ваздух врло нездрав

Извор:
СРНА
29.12.2025
09:51
Коментари:2
У Бањалуци је ваздух јутрос врло нездрав, а грађанима се препоручује да избјегавају боравак напољу због могућих негативних посљедица по респираторне органе, објављено је на интернет страници "Зрак.еко-акција".
Индекс квалитета ваздуха у Бањалуци је 223.
Мјерење у 9.00 часова показало је да је ваздух нездрав у Какњу са индексом квалитета 188, Илијашу 169, Лукавцу 168, Сарајеву 163, Високом 162, Зеници и Тузли 159, Калесији и Добоју 156 и Приједору 153.
Нездрав ваздух за осјетљиве групе је у Травнику и Маглају са индексом квалитета 119 и Вогошћи и Тешњу 116.
Ваздух са индексом квалитета од нула до 50 је добар, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе становништва, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав и више од 300 је опасан по здравље.
