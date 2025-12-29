Logo
Општи бунт у Бањалуци због измјена Регулационог плана: Поднесено 700 примједби

АТВ

29.12.2025

09:43

Фото: Facebook/Spasimo Rosulje

Мјештани Росуља поднијели су више од 700 примједби на Нацрт измејене дијела Регулационог плана "Малта 1", што је убједљиво највећи број жалби на било који просторни план и вишедеценијском постојању ове мјесне заједнице, наведено је на страници Сачувајмо Росуље.

Према њиховим информацијама, од 28. новембра до 28. децембра достављено је преко 400 примједби у канцеларију Мјесне заједнице и око 300 примједби у зграду Градске урпаве.

"Росуље су тиме још једном недвосмислено поручиле СТОП планираној изградњи 16 нових зграда у мирном дијелу насеља у близини Основне школе "Алекса Шантић" са претежно индивидуалном стамбеном градњом", наведено је у објави.

Грађани су у поднесеним примједбама, по правилу, тражили да се планирана измјена РП „Малта 1“ у потпуности повуче из процедуре, те да се Росуље у будућем Урбанистичком плану Града уврсти као насеље хуманог породичног становања максималне спратности П+2.

"Досадашњи највећи број примједби на регулациони план у Росуљама поднесен је 2012. године (198 примједби), те на ревизију истог РП из 2013. год. (165 примједби), након чега је Скупштина Града 01.10.2013. године одлучила да га трајно повуче из процедуре".

"Да ли је могуће да судбина актуелног покушаја измјене РП сада буде другачија у ситуацији када су грађани далеко масовније исказали противљење изразито лошем просторном рјешењу за центар Росуља?! Да ли је могуће да ће надлежни инсистирати на измјени РП ако је више стотина мјештана јасно исказало незадовољство неконтролисаном стамбеном изградњом која би погоршала квалитет живота становника Росуља у свим сегментима?! Да ли је могуће да ће надлежни упорно гурати и лобирати за измјену РП која не уважава јавни интерес и мишљење велике већине становника насеља, већ искључиво иде у корист појединаца и профита грађевинских инвеститора?!", наведено је у објави.

