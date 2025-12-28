Мјере стижу, али не на вријеме: До када ће се Бањалучани гушити?

Извор:
АТВ
28.12.2025
19:11
Коментари:0
Бањалучани се и даље гуше у загађеном ваздуху. сунчано је,али загађене материје су тy иако их не видимо. Ложишта још више загађујy, а загађење ствара нове здравствене проблемима грађана.
"Многима смета. Није ни чудо што је загађено када у центру града људи ложе пећи на дрво и пелет",
"Наравно да смета. Преко дана изађем из куће, обавим штo треба и враћам се. Мање више за нас старе, проблем су дјеца и омладина. Како живјети",
"Сами смо одабрали гдје ћемо живјети. Гријати се мора, тако је како је", неки су од коментара грађана.
Мјере стижу, али нажалост, не на вријеме. Једногласно усвајање новог Нацрта краткорочног плана за смањење концентрације загађујућих материја у ваздуху, показује да је проблем коначно озбиљно схваћен. Нацрт је израђен по Закону о заштити ваздуха Републике Српске, али је усклађен и са европском директивом која је дупло строжија од наше. Неке од мјера у нацрту су појачано прање критичних саобраћајница, привремена ограничења прљавих радова, појачане контроле и санкционисање отвореног спаљивања отпада и појачано одржавање котловница.
"Ради се о мјерама које можемо спровести тренутно. Овдје нема дугорочних мјера. Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију ће дати сагласност за овај нацрт, исти је усклађен са нашим законом, али и са европском директивом која је много строжија од наше", каже Предраг Илић директор Института за заштиту и екологију Републике Српске.
Недостатак вјетра, густа магла и висок ваздушни притисак утицали су на задржавање аерозагађења на нашем подручју. Из ПХМЗ-а поручују да нас у наредним данима очекује јак сјеверни вјетар који ће смањити задржавање загађених честица.
"Оно што се десило претходних неколико дана да смо прво имали падавине, а сада најављујемо повремено јак вјетар и самим тим ће ситуација бити доста боља и повољнија. дакле, задња два дана у овој години ћемо имати јак сјеверни вјетар који ће допринијети томе да се загађење не задржава, а онда иза Нове године очекујемо јачање југовине који је најповољнији ако причамо о утицају времена на аерозагађење", рекла је Милица Ђорђевић, метеоролог.
Институције најављују мјере, а временске прилике утичу на смањење задржавања штетних материја у ваздуху, али загађеност ваздуха остаје нерјешив проблем на дуже стазе. Привремено побољшање може олакшати, али без дугорочног плана који ће се дослиједно примјењивати сваке зиме ћемо се све висе гушити.
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму