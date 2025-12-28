Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци

Саобраћајна несрећа догодила се у Бањалуци, у Улици доктора Младена Стојановића код пекаре "Малта".

Како РТРС незванично сазнаје, пјешак је прелазио улицу на неозначеном мјесту, након чега га је ударио аутомобил.

На лицу мјеста налази се екипа Хитне помоћи, која је збринула повријеђеног мушкарца.

Саобраћај на овом дијелу улице је обустављен.