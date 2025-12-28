Logo
Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци

РТРС

28.12.2025

13:50

Аутомобилом ударио пјешака у Бањалуци
Фото: RTRS

Саобраћајна несрећа догодила се у Бањалуци, у Улици доктора Младена Стојановића код пекаре "Малта".

Како РТРС незванично сазнаје, пјешак је прелазио улицу на неозначеном мјесту, након чега га је ударио аутомобил.

На лицу мјеста налази се екипа Хитне помоћи, која је збринула повријеђеног мушкарца.

Саобраћај на овом дијелу улице је обустављен.

Saobraćajna nezgoda

Бањалука

