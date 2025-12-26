Бањалучки "Водовод" ће поново упутити захтјев за поскупљење

26.12.2025
16:08
Коментари:0
Чим будемо имали прву прилику, ми ћемо покушати поново поднијети захтјев (за повећање цијене) зато што мислимо да смо и даље најјефтинији са овим цијенама.
Поручио је то Радован Мајкић, директор бањалучког "Водовода" за "Независне новине" коментаришући усвајање поскупљење воде у Бањалуци, али не по цијенама које је затражило ово предузеће.
"Са овим цијенама можемо на неки начин пословати, али ћемо сљедећу пословну годину опет завршити у минусу", рекао је он.
Мајкић истиче да ће ово предузеће у наредна три мјесеца "некако функционисати", те наводи да ће се и даље борити.
"Ми смо на Скупштини изнијели егзактне податке колико нам је неопходно средстава за минималан процес рада", рекао је Мајкић.
Мирна Савић Бањац, градски менаџер, истакла је да је Градска управа остала при томе да је требало да се усвоји повећање цијена које је предложено.
"Међутим, скупштинска већина је својим амандманом одлучила да то буде нешто нижи износ. Шта је ту је. 'Водовод' мора да се бори и да да све од себе да се дјеловање настави. Видјећемо у наредном периоду каква ће бити ситуација за сва друга поскупљења", рекла је она.
Подсјећамо, одборници у Скупштини града Бањалука усвојили су цијене које је амандманом предложила скупштинска већина.
Првобитно је предложено, а затим и усвојено, да повећање варијабилног дијела јединствене цијене воде за индивидуалне потрошаче и кућне савјете и осталу потрошњу са 1,1 иде на 1,58 КМ са ПДВ-ом, умјесто на 1,83 КМ колико је тражио "Водовод".
Бања Лука
Усвојена одлука: Поскупљује вода у Бањалуци
За привреду и малу привреду утврђено је повећање са 2,49 на 2,85 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" предлагао повећање на 3,24 КМ са ПДВ-ом.
Када је ријеч о цијени канализације, одборници већине су предложили да индивидуални потрошачи и кућни савјети плаћају 0,36 КМ са ПДВ-ом умјесто 0,28 КМ што је и усвојено, док је "Водовод" тражио раст на 0,49 КМ.
Раст ове ставке привреди и малој привреди по приједлогу одборника је 12 фенинга, односно иде са 0,83 на 0,95 КМ са ПДВ-ом, док је "Водовод" тражио 1,08 КМ.
За категорију "остала потрошња" цијена са 0,36 расте на 0,42 КМ, док је из предузећа "Водовод" предлагана цијена од 0,49 КМ.
У амандману су одборници навели и образложење.
"Наведеним амандманом омогућава се покривање реалних трошкова водовода који се јављају у самом раду предузећа, док остали трошкови који су повећани због штетних одлука Града и самог предузећа треба да буду компензовани од стране Града, а не преко рачуна грађана", стоји у образложењу.
Бања Лука
2 ч2
Бања Лука
4 ч1
Бања Лука
5 ч1
Бања Лука
6 ч1
Најновије
Најчитаније
16
56
16
55
16
36
16
32
16
28
Тренутно на програму